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Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor! Gerçek bambaşka çıktı | Barış Manço ile ilgili şaşırtan gerçek
Barış Manço unutulmaz şarkıları ile 23. ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. 1 Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurdu. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço babasının ismiyle ilgili ezber bozan gerçeği açıkladı.
Giriş Tarihi: 01.02.2022 11:07Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 11:33