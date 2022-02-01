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Haberler Galeri Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor! Gerçek bambaşka çıktı | Barış Manço ile ilgili şaşırtan gerçek

Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor! Gerçek bambaşka çıktı | Barış Manço ile ilgili şaşırtan gerçek

Barış Manço unutulmaz şarkıları ile 23. ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. 1 Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurdu. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço babasının ismiyle ilgili ezber bozan gerçeği açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 11:33
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Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor! Gerçek bambaşka çıktı | Barış Manço ile ilgili şaşırtan gerçek

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço 23. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı.

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Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor! Gerçek bambaşka çıktı | Barış Manço ile ilgili şaşırtan gerçek

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi.

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Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor! Gerçek bambaşka çıktı | Barış Manço ile ilgili şaşırtan gerçek

Barış Manço unutulmaz şarkıları ile saygı ve özlemle anıldı. Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurmuştur.

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Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor! Gerçek bambaşka çıktı | Barış Manço ile ilgili şaşırtan gerçek

Günümüzde hala seslendirdiği şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği, 1 Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor! Gerçek bambaşka çıktı | Barış Manço ile ilgili şaşırtan gerçek

Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.