16 Eylül 2025, Salı
Herkes bu rakamı konuşuyor! Vuslat Sabancı'dan rekor tazminat talebi! "Osimhen daha ucuza geldi"
Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti, 2023 yazında Yunanistan'ın Leros Adası'na doğru yol alırken korkunç bir tekne kazası geçirmişti. Ağır yaralandıktan sonra aylarca tedavi gören Sabancı, yaşadıkları kazadan eşini sorumlu tutmuştu. Olaydan kısa süre sonra "ayrılık" kararı alan çiftin, boşanması henüz gerçekleşmezken, Vuslat Sabancı, talep ettiği 5 milyar TL'lik tazminat talebiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:29