Herkes bu rakamı konuşuyor! Vuslat Sabancı'dan rekor tazminat talebi! "Osimhen daha ucuza geldi"

Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti, 2023 yazında Yunanistan'ın Leros Adası'na doğru yol alırken korkunç bir tekne kazası geçirmişti. Ağır yaralandıktan sonra aylarca tedavi gören Sabancı, yaşadıkları kazadan eşini sorumlu tutmuştu. Olaydan kısa süre sonra "ayrılık" kararı alan çiftin, boşanması henüz gerçekleşmezken, Vuslat Sabancı, talep ettiği 5 milyar TL'lik tazminat talebiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:29
2023 yılında feci bir bot kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin boşanma davası, uzun süredir gündemde... 29 yıllık evliliklerini resmen sonlandıramayan çift, tazminat konusunda anlaşamıyor.

Kaza sonrasında her iki isim de aylarca tedavi görmüştü. Vuslat Doğan Sabancı yüzündeki yaralar için üç kez estetik operasyon geçirdi, Ali Sabancı ise arka arkaya 11 kez ameliyat olmuştu. İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı, yaşanan bu kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutarak ayrılma kararı aldı.

Vuslat Sabancı'nın talep ettiği tazminat tutarı da ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Vuslat Sabancı, 5 milyar TL talep etti. Mevlüt Tezel ise "Ali Sabancı, uçaklarında tuvaleti paralı yapar mı?" başlıklı yazısında "5 milyar TL sosyal medyada tartışma konusu oldu" diyerek sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumları derledi.

"BİZ OSİMHEN'İ HARBİ UCUZA ALMIŞIZ"

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İşte o yorumlardan ilginç bulduğum bazıları...

'Uçaklarda suyu parayla satmayı ve hatta iş görüşmesi için mülakata gelenlerden para almayı akıl eden adamın bir kuruş ödeyeceğini sanmam ama siz bilirsiniz'

'100 milyon Euro tazminat vereceğime boşanmam öyle düz yaşarım'

'Biz Osimhen'i harbi ucuza almışız galiba'

'5 milyar tazminat kulağa akıl almaz geliyor ama aslında para, ilişkilerin nasıl bir silaha dönüşebildiğini gösteriyor. Aşkın bitişi bazen bir gözyaşıyla değil, bir banka dekontuyla mühürleniyor'

'Paraya bak. Bu devirde evlenen erkek resmen soyuluyor'

'Aydın Doğan'ın kızı ile evlenirsen 30 yıl sonra da olsa mutlaka kazık yersin. Cimriliği ile meşhur bir aileye ağır darbe!'

Parayı çok bulanlara şaşırdım doğrusu. Biz düz maaşlıların hayalini bile kuramayacağı hayatlar yaşıyorlar onlar!

Örneğin şu yorumu ben de haklı buldum: 'Pegasus'un uçak sayısı 124. Ortalama bir uçak fiyatını 100 milyon dolar desek 1,2 uçak parası eder. Az bile istemiş'

Peki, eşi kadar olmasa da çok ama çok zengin Vuslat Hanım bu tazminatı istemekte haklı mı?

Bülent Cankurt'un önceki yazılarını takip edenler Vuslat Hanım'ın eşine gerçekten bir ders vermek istediğini tahmin ediyordur diye düşünüyorum.

Filmi geriye saralım; 2023 yılının 24 Ağustos günü, Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı ve çocukları geçirdikleri deniz kazasından ölümden dönmüştü.

Aile, Yunanistan'ın Leros Adası'nda akşam yemeğine giderken Ali Sabancı iddiaya göre eşinin 'Zodyak botu sen kullanma' uyarısına rağmen ısrar edip botu kullanmış ve dikkatsizliği sonucu kayalıklara çarpmıştı.

Arkada oturan çocuklar ve iki mürettebat, çarpmanın etkisiyle bottan fırlayıp denize düşmüş. Önde bulunan Sabancı çifti ise bodoslama kayalara çarpmışlardı.

Entübe edilen, dalağı alınan ve iç kanama geçiren Ali Sabancı, uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

Vuslat Hanım'ın ise çenesi kırılmış ve yüzü ağır şekilde hasar görmüştü. Vuslat Hanım, yüzündeki hasarı düzeltmek için New York'a gitmek zorunda kalmış ve burada üç ayrı ameliyat geçirmişti.

Vuslat Hanım'ın eşinin botu kullanmamasını istemesinin nedeni ise daha önce Capri Adası açıklarında deniz kazası geçirmeleriydi. Dümenin başında yine Ali Sabancı vardı!

Tüm uyarılarına rağmen eşinin kullandığı araçlarla iki kez ölümden dönen Vuslat Hanım'ın amacının bence tazminat zengini olmak değil, Ali Sabancı'ya unutamayacağı bir ders vermek olduğunu düşünüyorum.

960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü kişisi olan Ali Sabancı için 5 milyar TL düşük bir rakam.

Dünyada ultra zenginler boşanırken çok daha fazlasını ödüyorlar!

Bu arada Galatasaray'ın stadından loca alırken bile pazarlık yapan Ali Sabancı'nın cimriliğini de unutmayalım.

Tam da uçaklarda suyun ücretsiz dağıtılma kararına seviniyorken Ali Sabancı'dan 5 milyar TL istemek! Vuslat Hanım oldu mu şimdi bu?

Tazminatın faturası biz normal vatandaşlara çıkabilir!

Şu yorumunda belirtildiği gibi; Yakında uçaklarda tuvaletler de paralı olabilir!"