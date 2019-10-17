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Hercai’nin yeni bölüm fragmanına Miran ve Reyyan’ın ilk dansı damga vurdu
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizi Hercai'nin 17. bölüm merakla beklenirken yeni bölümde yaşanacaklar da ortaya çıkmaya başladı. Kalplerinde oluşan yaraları beraber aşmaya çalışan Miran ve Reyyan'ın romantik dansı 17'nci bölüme damga vururken, "Bana hep böyle sıkı sarıl ki; aramıza hiçbir şey giremesin..."sözü dikkat çekti. İşte Hercai'nin merakla beklenen 17. yeni bölümünde yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:39
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