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Hercai’nin yeni bölüm fragmanına Miran ve Reyyan’ın ilk dansı damga vurdu

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizi Hercai'nin 17. bölüm merakla beklenirken yeni bölümde yaşanacaklar da ortaya çıkmaya başladı. Kalplerinde oluşan yaraları beraber aşmaya çalışan Miran ve Reyyan'ın romantik dansı 17'nci bölüme damga vururken, "Bana hep böyle sıkı sarıl ki; aramıza hiçbir şey giremesin..."sözü dikkat çekti. İşte Hercai'nin merakla beklenen 17. yeni bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:39
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Hercai’nin yeni bölüm fragmanına Miran ve Reyyan’ın ilk dansı damga vurdu

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.

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Hercai’nin yeni bölüm fragmanına Miran ve Reyyan’ın ilk dansı damga vurdu

Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

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Hercai’nin yeni bölüm fragmanına Miran ve Reyyan’ın ilk dansı damga vurdu

Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.
Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?

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Hercai’nin yeni bölüm fragmanına Miran ve Reyyan’ın ilk dansı damga vurdu

HERCAİ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HERCAİ 17. BÖLÜM 2.FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Hercai’nin yeni bölüm fragmanına Miran ve Reyyan’ın ilk dansı damga vurdu

HERCAİ 16. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN