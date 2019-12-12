12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Hercai dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Oya Unustası eski sevgilisiyle gündem oldu. Hercai'de Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun süren bir ilişkisi vardı. Hatta bu iki isim, ayrılmış olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda birlikte rol aldılar. Kader şimdi de onları Hercai dizisinde birleştirdi. İşte Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bir dönem birliktelik yaşayan o isim...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:51
  • 1
  • 35
Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Hercai'de Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun süren bir ilişkisi vardı. Hatta bu iki isim, ayrılmış olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda birlikte rol aldılar. Kader şimdi de onları Hercai dizisinde birleştirdi.

  • 2
  • 35
Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

İşte Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bir dönem birliktelik yaşayan o isim...

  • 3
  • 35
Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

  • 4
  • 35
Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN

  • 5
  • 35
Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN