Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Hercai dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Oya Unustası eski sevgilisiyle gündem oldu. Hercai'de Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun süren bir ilişkisi vardı. Hatta bu iki isim, ayrılmış olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda birlikte rol aldılar. Kader şimdi de onları Hercai dizisinde birleştirdi. İşte Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bir dönem birliktelik yaşayan o isim...