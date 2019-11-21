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Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor! Miran Hazar'ın oğlu mu?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçirdiği kaza sonrası kendine gelen ve Miran'ın adını veren Hazar Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirdi. İntikam oyununu sonlandırmak isteyen Esma Dilşah'ın mektubunu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:27
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