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Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor! Miran Hazar'ın oğlu mu?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçirdiği kaza sonrası kendine gelen ve Miran'ın adını veren Hazar Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirdi. İntikam oyununu sonlandırmak isteyen Esma Dilşah'ın mektubunu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:27
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Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor! Miran Hazar'ın oğlu mu?

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olup Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür.

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Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor! Miran Hazar'ın oğlu mu?

Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer.

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Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor! Miran Hazar'ın oğlu mu?

Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

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Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor! Miran Hazar'ın oğlu mu?

"MİRAN HAZAR İLE DİLŞAH'IN OĞLU!"

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder.

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Hercai’de Zehra gerçekleri öğreniyor! Miran Hazar'ın oğlu mu?

Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?