Hercai 21. yeni bölüm izle | Hercai son bölüm

Hercai 21. yeni bölüm izle! ATV'nin fenomen dizisi, izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai 21. son bölüm izleme ekranı dizi severler tarafından araştırılıyor. Hercai 21. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki haberimizde bulunuyor. Hercai 21. yeni bölümünde bu hafta; Miran’a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan’ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan’ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan’ı iyileştirmeye çalışır. İşte heyecan dolu Hercai 21. bölüm izleme ekranı!

Hercai 21. Bölüm izle yeni bölüm izle

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?