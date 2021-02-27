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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de sırlar gün yüzüne çıkıyor! ''Ölmeni istiyorum'' Hercai’de sırlar gün yüzüne çıkıyor! ''Ölmeni istiyorum''
Hercai'nin merakla beklenen 61'nci bölümünde, tüm sırlar ortaya çıkacak. Reyyan verdiği zor kararın ardından Umut'a güzel bir dünya bırakmak için kolları sıvayacak. Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını ararken bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacak. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 27.02.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 11:43
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır...
Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır.
Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır.
Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar.