Hercai’de sırlar gün yüzüne çıkıyor! ''Ölmeni istiyorum''

Hercai'nin merakla beklenen 61'nci bölümünde, tüm sırlar ortaya çıkacak. Reyyan verdiği zor kararın ardından Umut'a güzel bir dünya bırakmak için kolları sıvayacak. Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını ararken bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacak. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...