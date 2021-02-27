Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik: O sahneyi çekerken…

"ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK TAŞIYORUZ"

'Kuruluş Osman' ekibiyle beraber sıkı bir çalışma temposu içine girdiğini "Bu işten önce aksiyon sahnesi deneyimim yoktu. 'Kuruluş Osman'la beraber eğitim almaya başladım. Yaklaşık üç hafta süren bir eğitim sürecim oldu. Günde 6 saat kadar at binme, kılıç kullanma eğitimleri aldık, kondisyon çalışmaları yaptık. Tabii set ortamı daha zor ve meşakkatli geçiyor çünkü bir koreografi var ve bu koreografi etrafında başka koreografiler de var. O sebeple çok büyük bir sorumluluğumuz var. Allah'tan çok deneyimli ve tecrübeli bir ekibimiz var. Çekimlerden önce prova yapıyoruz. Setimiz olmadığı günlerde de gelip burada beraber çalışıyoruz. Daha sonra bunları sahneye taşıyoruz. Çok zor sahneler çekiyoruz. Çamursa o çamurun içine giriyoruz, suysa suyun içine giriyoruz; almamız gereken tüm riskleri alıyoruz" sözleriyle ifade etti.