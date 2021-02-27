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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik: O sahneyi çekerken… Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik: O sahneyi çekerken…
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle adından söz ettiremeye devam eden Burak Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diziye birinci sezonda Kongar'ın nökerlerinden biri olarak katılan, daha sonra Müslüman olarak Osman Bey'in Alpleri arasına giren Göktuğ karakterini canlandıran Çelik, karakterinin yaşadığı dönüşümü anlattı. En zorlandığı sahneden bahseden Çelik, "Sette çok değişik bir atmosfer vardı. Bir oyuncu için zor bir sahneydi" dedi.
Giriş Tarihi: 27.02.2021 12:36
Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman'ın dikkat çeken oyuncusu Burak Çelik, canlandırdığı Göktuğ karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "KURULUŞ OSMAN ÇOK ANLAMLI BİR PROJE"
'Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterine hayat veren Burak Çelik diziyle ilgili görüşlerini "Kuruluş Osman büyük ve anlamlı bir proje. Çünkü biz burada kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz. Bana bu iş ilk geldiğinde çok heyecanlandım. Aslında çok da büyük bir sorumluluk üstlenmiş oldum ama burada olmaktan çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.
"GÖKTUĞ SÜRPRİZLERLE DOLU BİRİ"
Çelik, karakteri Göktuğ'un ikinci sezondaki değişimine vurgu yaptı: "Göktuğ ele avuca sığmayan fevri bir karakter ama yeri geldiğinde çok duygusal, yeri geldiğinde ise zekasını iyi bir şekilde kullanabilen bir adam. Göktuğ sürprizlerle dolu biri. Bu sezon Göktuğ için daha başka çünkü geçen sezon Kongar'dı, Türk olduğunu, özünü öğrendi. Çok trajik bir olay yaşadı, ağabeyini kaybetti. Bu sezon Osman'ı kaybettiği ağabeyinin yerine koyup, çok daha farklı bir motivasyonla mücadele ediyor. Devleti kurmak için inandığı dava uğruna canını vermeye hazır."
"ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK TAŞIYORUZ"
'Kuruluş Osman' ekibiyle beraber sıkı bir çalışma temposu içine girdiğini "Bu işten önce aksiyon sahnesi deneyimim yoktu. 'Kuruluş Osman'la beraber eğitim almaya başladım. Yaklaşık üç hafta süren bir eğitim sürecim oldu. Günde 6 saat kadar at binme, kılıç kullanma eğitimleri aldık, kondisyon çalışmaları yaptık. Tabii set ortamı daha zor ve meşakkatli geçiyor çünkü bir koreografi var ve bu koreografi etrafında başka koreografiler de var. O sebeple çok büyük bir sorumluluğumuz var. Allah'tan çok deneyimli ve tecrübeli bir ekibimiz var. Çekimlerden önce prova yapıyoruz. Setimiz olmadığı günlerde de gelip burada beraber çalışıyoruz. Daha sonra bunları sahneye taşıyoruz. Çok zor sahneler çekiyoruz. Çamursa o çamurun içine giriyoruz, suysa suyun içine giriyoruz; almamız gereken tüm riskleri alıyoruz" sözleriyle ifade etti.
"AĞABEYİM KONUR'U ÖLDÜRDÜĞÜM SAHNE BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"
'Kuruluş Osman'da kendisini en çok etkileyen sahne ile ilgili "Göktuğ'un Konur'u öldürdüğü sahne benim için çok etkileyiciydi. Sette çok değişik bir atmosfer vardı. Hatta şöyle bir şey oldu; biz sahnenin genelini çektik, sonra yakın planlara geçtik. Yakın planlardan sonra tekrar geneli çektik çünkü yakınları hoca o kadar beğendi ki geneli tekrar çekmek istedi. Bir oyuncu için zor bir sahneydi çünkü öz ağabeyini öldürüyor ve farkında değil. Göktuğ neler yaşadı ya!" diyen Burak Çelik, karakterinin geçtiği zorlu süreci anlattı.