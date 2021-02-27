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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Mehmet Ali Erbil: Vasiyet yazmayı düşündüm
İki yıl önce evinde kaza geçiren Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromunun nüksetmesiyle zor günler yaşamıştı. Uzun süre yoğun bakımda kalan ve tedavisi devam eden Erbil, 2 yıldır yaşadığı zorlukları anlattı. Hastanede kaldığı süreçte vasiyetini yazmayı düşündüğünü söyleyen ünlü şovmen, bir psikologla görüşmesi sonrası fikrini değiştirdiğini ve iyileşmeye odaklandığını belirtti.
Giriş Tarihi: 27.02.2021 10:59
Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Erbil, tedavi gördüğü sırada; kaçış sendromu hastalığı nüksedince uzun süre yoğun bakımda yatmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Erbil, zorlu geçen tedavi sürecini ailesi ve sevenlerinin desteğiyle atlattı. Ünlü şovmen, iki yılda yaşadıklarını Posta'ya anlattı.
İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları; "VASİYET YAZMAYI DÜŞÜNDÜM"
"Başlarda hastane sürecinde vasiyet yazmayı düşündüm" diyen Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Sonra bana bir psikolog tavsiye ettiler. O bana dedi ki "Ne kimseye bir şey ver, ne sat ne sav. Sen buradan sapasağlam çıkacaksın." Ondan sonra değişti fikrim. Zaten hepsinin hayatını garantilemişim, evlerini almışım. Fazlası zaten ekstra olacak. Benden sonra tufan!
"ELİMİ OYNATABİLEYİM DİYE DUA EDİYORDUM"
Değişen düşünceleriyle ilgili konuşan şovmen, "İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Böyle bakıyorum. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile bir mucize. "Sadece elimi oynatabileyim" diye dua ediyordum. Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum. Dualar çok önemli tabii. Çok sevgi ve dua biriktirmişiz. "İyilik yap denize at" demişler ya. O dualara çok teşekkür ediyorum" dedi.
Erbil, 'Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?' sorusuna, "Bu süreçte evden çıkmıyorum. Zaten pandemi var, nereye çıkacağım? Kontrollü bir şekilde arkadaşlarım yemeğe geliyor. Eskiden de çok farklı değildi. Öyle gezmelerim, gece hayatım yoktu. O açıdan bir fark yok. Televizyon izliyorum. Oğlum geliyor, onunla maç keyfi yapıyoruz" cevabını verdi.