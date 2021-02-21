Hercai 60. bölüm izle | Hercai yeni bölüm izle
Hercai 60. yeni bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Sana baktıkça nefesim kesiliyor..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölüm izleme adresi...
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Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur. Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran'ın şartını kabul edecek mi?