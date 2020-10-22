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Hercai’de Reyyan ve Miran ölümle yüz yüze!

Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 43'ncü bölüm herkesi korkutan bir sahne ile son bulan Hercai'nin yeni bölümünde, Miran'ı düştüğü uçurumdan kurtarmak için bir an bile tereddüt etmeyen Reyyan, sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünen Cihan ise tüm köprüleri yakarak peşlerine düşer.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 14:17
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Hercai’de Reyyan ve Miran ölümle yüz yüze!

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir.

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Hercai’de Reyyan ve Miran ölümle yüz yüze!

Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar.

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Hercai’de Reyyan ve Miran ölümle yüz yüze!

Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar.

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Hercai’de Reyyan ve Miran ölümle yüz yüze!

Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer.

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Hercai’de Reyyan ve Miran ölümle yüz yüze!

Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.