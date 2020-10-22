Fatih Terim’in kızı Buse Terim soluğu mahkemede aldı! Suç duyurusunda bulundu

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma sonucunda yapılan araştırmada şüpheli Serkan E'nin Almanya'da yaşadığı tespit edildi. Savcılık Serkan E. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.