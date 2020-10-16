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Hercai 43. bölüm izle! Hercai yeni bölüm canlı izle...

ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi , bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Nefesleri kesecek yeni bölümde olacaklar izleyenleri ekranları başına kilitleyecek. Hercai bu hafta yayınlanacak yeni bölümde; Azize herkesin canını yok sayarak planlarına devam ediyor. Reyyan ile Miran ise ailelerine karşı yaptıkları planda sekmeye uğruyor. Aslanbey ve Şadoğlu konağında yaşanan gelişmeler herkesi şok edecek. İşte, Hercai canlı izlemek için detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Hercai 43. bölüm izle! Hercai yeni bölüm canlı izle...

HERCAİ 43. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

"Canımdan geçtim ama ben senden hiç vazgeçmedim!"

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

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