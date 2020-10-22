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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin kızı Lalin dünyaya geldi. Dün gece Taksim Acıbadem Hastanesi'nde doğum yapan Sinem Kobal'dan ilk görüntü geldi. Hastane çıkışında görüntülenen Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 14:31
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal dün gece kızları Lalin'i kucağına aldı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf

Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verdi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf

Misafir ve aile için 5 ayrı oda tutuldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf

Kızları Lalin'e kavuşan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hastane çıkışı objektiflere takıldı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf

İlk kez annelik heyecanı yaşan Kobal, 'Bebeğimizin sağlığı iyi benim sağlığım iyi çok mutluyuz' dedi.