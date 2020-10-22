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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin kızı Lalin dünyaya geldi. Dün gece Taksim Acıbadem Hastanesi'nde doğum yapan Sinem Kobal'dan ilk görüntü geldi. Hastane çıkışında görüntülenen Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 14:31
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal dün gece kızları Lalin'i kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verdi.
Misafir ve aile için 5 ayrı oda tutuldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.
Kızları Lalin'e kavuşan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hastane çıkışı objektiflere takıldı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bir hayli mutlu olduğu gözlendi.
İlk kez annelik heyecanı yaşan Kobal, 'Bebeğimizin sağlığı iyi benim sağlığım iyi çok mutluyuz' dedi.