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Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanıyla heyecan daha da arttı. 10 Ocak Pazar günü ekrana gelecek 54. bölümde, Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan ise yaşananlar sonrası hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Peki annesinin yaşadığını öğrenen Miran şimdi ne yapacak? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 13:51
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Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi?

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar.

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Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi?

Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır.

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Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi?

Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır.

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Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi?

Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar.

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Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi?

Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.