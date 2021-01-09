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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi? Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi?
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanıyla heyecan daha da arttı. 10 Ocak Pazar günü ekrana gelecek 54. bölümde, Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan ise yaşananlar sonrası hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Peki annesinin yaşadığını öğrenen Miran şimdi ne yapacak? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 09.01.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 13:51
Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır.
Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır.
Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar.
Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.