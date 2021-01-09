Hercai’de Reyyan geçmişin hesabını soruyor! Miran annesini bulabilecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanıyla heyecan daha da arttı. 10 Ocak Pazar günü ekrana gelecek 54. bölümde, Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan ise yaşananlar sonrası hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Peki annesinin yaşadığını öğrenen Miran şimdi ne yapacak? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...