Hande Erçel'le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den şaşırtan itiraf: Kalbim boş değil!

Partneri Hande Erçel hakkında gelen soruları yanıtlayan Bürsin, "24 saat sette birlikte çalışıyoruz. Bir erkek ile bir kadın iş yapınca hemen ilişkiye ya da aşka vurmak doğrumu mu bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız" dedi.

