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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel'le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den şaşırtan itiraf: Kalbim boş değil! Hande Erçel'le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin’den şaşırtan itiraf: Kalbim boş değil!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmezken, Bürsin'den şaşırtan bir itiraf geldi. Geçtiğimiz günler kameralara yakalanan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bürsin, 'Kalbim boş değil' sözleriyle hayranlarının dikkatini çekti.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 14:47
Hande Erçel ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemden düşmeyen Kerem Bürsin'den şaşırtan bir açıklama geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Erçel ve Bürsin her seferinde sevgili olmadıklarını açıklamalarına rağmen aşk haberleriyle gündeme gelmeye devam etti.
Geçtiğimiz gün objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den ise şaşırtan bir açıklama geldi.
Partneri Hande Erçel hakkında gelen soruları yanıtlayan Bürsin, "24 saat sette birlikte çalışıyoruz. Bir erkek ile bir kadın iş yapınca hemen ilişkiye ya da aşka vurmak doğrumu mu bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız" dedi.
'KALBİM BOŞ DEĞİL'
Muhabirin kendisine yönelttiği "Kalbiniz boş mu sorusuna?" ise Kerem Bürsin, "Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu" yanıtını verdi.