09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Hercai Videoları Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ben sevmeyi bilen bir erkek yetiştirmek istiyorum..."

Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ben sevmeyi bilen bir erkek yetiştirmek istiyorum..."

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2021 13:09
Hercai 54. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar günü izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümün Dilşah'ın yaşadığını öğrenen Hazar, büyük bir şok yaşarken Reyyan Nasuh ve Azize'den geçmişin hesabını sorar. Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Ben sevmeyi bilen bir erkek yetiştirmek istiyorum..." sözleri damga vurdu. İşte Hercai'nin 54. bölüm 2. fragmanı...

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 52. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 52. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'de o an! Reyyan gerçeği öğreniyor
Hercai'de o an! Reyyan gerçeği öğreniyor
Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Miran ile Hazar yüzleşti
Miran ile Hazar yüzleşti
Hazar, çocuklarını Miran'a emanet etti
Hazar, çocuklarını Miran'a emanet etti
Miran Hazar Bey'e ilk kez baba dedi
Miran Hazar Bey'e ilk kez baba dedi
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı!
Miran, Reyyan'ı kaçıran Aslan'ı buldu
Miran, Reyyan'ı kaçıran Aslan'ı buldu
Miran, Reyyan ve Aslan'ın peşine düşüyor!
Miran, Reyyan ve Aslan'ın peşine düşüyor!
Daha Fazla Video Göster