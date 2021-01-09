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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı 70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı
Katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran ve çıkarttığı şarkılarla dikkat çeken Ferah Zeydan, bambaşka birine dönüştü. 26 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz yıl geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo birden verdi. Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan Zeydan, son haliyle herkesi şaşırttı. Hayata yeniden döndüğünü söyleyen Ferah Zeydan'ı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Ferah Zeydan'ın yaşadığı inanılmaz değişim...
Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:56
'X Factor' yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan, 152 kilodan 82 kiloya düştü. Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ferah Zeydan, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası sıkı bir diyet uyguladı. 70 kilo veren 26 yaşındaki şarkıcı, bambaşka bir görünüme kavuştu.
Aynı zamanda bisiklete binerek her gün spor yapan Zeydan'ı kilolu haliyle tanıyan hayranları, şarkıcıyı artık tanımakta güçlük çekiyor.
Ünlü müzisyen Sinan Akçıl ile 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle beğeni toplayan Ferah Zeydan, sosyal medyanın da ilgi odağı oldu.
"NASIL DEĞİŞMİŞ MİYİM?"
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan şarkıcı, "Uzun bir aradan sonra bizleri tekrardan buluşturan Demet Akalın ve Alişan'a teşekkür ediyorum. Nasıl değişmiş miyim ? Şarkıları beğendiniz mi? Kimler seyretti?" mesajını yayınladı.