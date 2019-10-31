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Hercai’de Miran’ın yaralarına Reyyan merhem olur

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 19. bölümü büyük bir merakla beklenirken yeni bölümde yaşanacaklar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 19. yeni bölüm fragmanında Miran'ın "Senden başka gidecek yerim yok ki Reyyan!" sözü dikkat çekti. Babaannesinin oynadığı oyunlarla yüzleşen Miran sarsıntı yaşarken, Reyyan Miran'ın yaralarına merhem olur.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 12:33
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Hercai’de Miran’ın yaralarına Reyyan merhem olur

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.

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Hercai’de Miran’ın yaralarına Reyyan merhem olur

MİRAN REYYAN'IN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR

Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

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Hercai’de Miran’ın yaralarına Reyyan merhem olur

ESMA MEKTUBU HAZAR'A TESLİM EDİYOR

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder.

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Hercai’de Miran’ın yaralarına Reyyan merhem olur

Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

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Hercai’de Miran’ın yaralarına Reyyan merhem olur

YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYI

18. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN