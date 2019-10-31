BİZE ULAŞIN
Hercai’de Miran’ın yaralarına Reyyan merhem olur
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 19. bölümü büyük bir merakla beklenirken yeni bölümde yaşanacaklar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 19. yeni bölüm fragmanında Miran'ın "Senden başka gidecek yerim yok ki Reyyan!" sözü dikkat çekti. Babaannesinin oynadığı oyunlarla yüzleşen Miran sarsıntı yaşarken, Reyyan Miran'ın yaralarına merhem olur.
Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 12:33
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7