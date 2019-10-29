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29.10.2019

Hercai 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Hercai 19. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 19. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 18. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 19. yeni bölüm fragmanında "Senden başka gidecek yerim yok ki Reyyan!" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 19. yeni bölüm 2. fragmanı...

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