Kuruluş Osman 30 milyon izlendi gözler Hazal Subaşı'na çevrildi

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayınlanan 2 tanıtım fragmanıyla dünyayı salladı. Türkiye dışında şimdiden Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından Kuruluş Osman dizisi için ön rezervasyon yapıldı. Kuruluş Osman dizisinin başrolünde Burak Özçivit'in partneri olacak isim Hazal Subaşı'nın sahneleri merakla beklenir oldu. İlk 2 tanıtım fragmanıyla dikkatleri çeken Burak Özçivit'in Hazal Subaşı ile nasıl bir çift olacağı konuşuluyor. Dizinin bekleyenleri iki oyuncu arasındaki boy farkına dikkat çekti.