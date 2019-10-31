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Kuruluş Osman 30 milyon izlendi gözler Hazal Subaşı'na çevrildi

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayınlanan 2 tanıtım fragmanıyla dünyayı salladı. Türkiye dışında şimdiden Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından Kuruluş Osman dizisi için ön rezervasyon yapıldı. Kuruluş Osman dizisinin başrolünde Burak Özçivit'in partneri olacak isim Hazal Subaşı'nın sahneleri merakla beklenir oldu. İlk 2 tanıtım fragmanıyla dikkatleri çeken Burak Özçivit'in Hazal Subaşı ile nasıl bir çift olacağı konuşuluyor. Dizinin bekleyenleri iki oyuncu arasındaki boy farkına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 13:09
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Kuruluş Osman 30 milyon izlendi gözler Hazal Subaşı'na çevrildi

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayınlanan 2 tanıtım fragmanıyla dünyayı salladı. Türkiye dışında şimdiden Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından Kuruluş Osman dizisi için ön rezervasyon yapıldı.

  • 2
  • 19
Kuruluş Osman 30 milyon izlendi gözler Hazal Subaşı'na çevrildi

Kuruluş Osman dizisinin başrolünde Burak Özçivit'in partneri olacak isim Hazal Subaşı'nın sahneleri merakla beklenir oldu. İlk 2 tanıtım fragmanıyla dikkatleri çeken Burak Özçivit'in Hazal Subaşı ile nasıl bir çift olacağı konuşuluyor.

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  • 19
Kuruluş Osman 30 milyon izlendi gözler Hazal Subaşı'na çevrildi

Dizinin bekleyenleri Hazal Subaşı ve Burak Özçivit arasındaki boy farkına dikkat çekti.

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Kuruluş Osman 30 milyon izlendi gözler Hazal Subaşı'na çevrildi

Hazal Subaşı - 167 CM

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Kuruluş Osman 30 milyon izlendi gözler Hazal Subaşı'na çevrildi

Burak Özçivit - 184 CM