Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Miran tüm gerçekleri öğreniyor! “Hazar Şadoğlu ile Dilşah’ın oğlusun..." Hercai’de Miran tüm gerçekleri öğreniyor! “Hazar Şadoğlu ile Dilşah’ın oğlusun..."
Atv'nin fenomen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümde, Miran Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenir. Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize, asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkmasıyla yaşar. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 11:27
Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider.
Ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur.
Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.