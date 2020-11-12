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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan aileye girdi! Evlilik açıklaması geldi Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan aileye girdi! Evlilik açıklaması geldi
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişlerdi. Güzel oyuncu önceki akşam sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yaklaşık iki saat mekanda zaman geçiren ikili çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gökhan Alkan'dan evlilik açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 10:35
Oyuncu sevgililer Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişlerdi. İki sevgili, önceki akşam Tarabya'da görüntülendi. Cavadzade, ailesini kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle tanıştırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mekana ilk olarak Cavadzade, annesi ve üvey babası geldi. Bir süre sonra da Gökhan Alkan restorana girdi.
'AİLE YEMEĞİ YEDİK'
Oyuncu, sevgilisinin anne ve babasıyla yaklaşık iki saat keyifli bir sohbet geçirdi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, çok mutlu olduklarını söyledi.
Cavadzade'nin babası, "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusuna, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" cevabını verdi.
Gökhan Alkan ise "Fazla söze gerek yok, çok mutluyuz. İzninizle yanımızda büyüklerimiz var, başka zaman baş başayken görüşürüz" dedi.