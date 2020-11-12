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Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan aileye girdi! Evlilik açıklaması geldi

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişlerdi. Güzel oyuncu önceki akşam sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yaklaşık iki saat mekanda zaman geçiren ikili çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gökhan Alkan'dan evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 10:35
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Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan aileye girdi! Evlilik açıklaması geldi

Oyuncu sevgililer Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişlerdi. İki sevgili, önceki akşam Tarabya'da görüntülendi. Cavadzade, ailesini kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle tanıştırdı.

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Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan aileye girdi! Evlilik açıklaması geldi

Mekana ilk olarak Cavadzade, annesi ve üvey babası geldi. Bir süre sonra da Gökhan Alkan restorana girdi.

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Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan aileye girdi! Evlilik açıklaması geldi

'AİLE YEMEĞİ YEDİK'

Oyuncu, sevgilisinin anne ve babasıyla yaklaşık iki saat keyifli bir sohbet geçirdi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, çok mutlu olduklarını söyledi.

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Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan aileye girdi! Evlilik açıklaması geldi

Cavadzade'nin babası, "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusuna, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" cevabını verdi.

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Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan aileye girdi! Evlilik açıklaması geldi

Gökhan Alkan ise "Fazla söze gerek yok, çok mutluyuz. İzninizle yanımızda büyüklerimiz var, başka zaman baş başayken görüşürüz" dedi.