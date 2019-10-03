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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisiyle şaşırttı!

atv ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinin oyuncuları hayranları tarafından merak ediliyor. Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne toplamayı başardı. Gösterdiği başarılı performansla herkesin dikkatini çekmeyi başaran ve hayran sayısını arttıran Akın Akınözü ile ilgili merak edilenlere internette cevap arandı. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşlarında? şeklinde sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 12:06
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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisiyle şaşırttı!

Akın Akınözü kimdir?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisiyle şaşırttı!

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Akın Akınözü'nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)

2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)

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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisiyle şaşırttı!

Hercai oyuncusu Akın Akınözü oyunculuğu ile herkesi ekran başına kilitlemeyi başardı. ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü sevgilisini sete çağırdı. İşte herkesi şaşkına çeviren Akın Akınözü ve sevgilisi...

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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisiyle şaşırttı!

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisiyle şaşırttı!

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.