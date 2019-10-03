Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisiyle şaşırttı!

atv ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinin oyuncuları hayranları tarafından merak ediliyor. Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne toplamayı başardı. Gösterdiği başarılı performansla herkesin dikkatini çekmeyi başaran ve hayran sayısını arttıran Akın Akınözü ile ilgili merak edilenlere internette cevap arandı. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşlarında? şeklinde sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





