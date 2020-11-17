Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşamaya dikkat eden Kaan Yıldırım, Hadise'yle yaşadığı aşka tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın babasıyla olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Kaan Yıldırım'ın babası...