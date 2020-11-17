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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşamaya dikkat eden Kaan Yıldırım, Hadise'yle yaşadığı aşka tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın babasıyla olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Kaan Yıldırım'ın babası...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 17:33
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım'ın babasıyla olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım...

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

HADİSE

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI