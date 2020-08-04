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Haberler Galeri Hande Erçel’in tişörtüne verdiği para dudak uçuklattı!

Hande Erçel’in tişörtüne verdiği para dudak uçuklattı!

Uzun süredir aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'la ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Hande Erçel soluğu yeğeni Aylin Mavi'nin yanında aldı. Dizi çekimlerine ara veren Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in fotoğrafta giydiği tişörtünün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 18:25
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Hande Erçel’in tişörtüne verdiği para dudak uçuklattı!

Rol aldığı dizinin çekimlere ara vermesini fırsat bilen Hande Erçel, soluğu ablası Gamze Erçel ve yeğeni Aylin Mavi'nin yanında aldı.

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Hande Erçel’in tişörtüne verdiği para dudak uçuklattı!

Bodrum'da bulunan ablasını ziyarete giden Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile paylaştığı fotoğrafla adeta sosyal medyayı salladı.

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Hande Erçel’in tişörtüne verdiği para dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yeğeni Aylin Mavi ile verdiği pozlar 2,5 milyonun üzerinde beğeni aldı.

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Hande Erçel’in tişörtüne verdiği para dudak uçuklattı!

"Dağılın teyzesi geldi" notunu taşıyan paylaşımda, Erçel 2,5 milyonun üzerinde beğeni alırken güzel oyuncunun ilginç tişörtü dikkat çekti.

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Hande Erçel’in tişörtüne verdiği para dudak uçuklattı!

Hande Erçel'in giydiği tişörtün fiyatının 3 bin 500 lira olması sevenlerini şaşırttı.