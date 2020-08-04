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Hande Erçel’in tişörtüne verdiği para dudak uçuklattı!
Uzun süredir aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'la ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Hande Erçel soluğu yeğeni Aylin Mavi'nin yanında aldı. Dizi çekimlerine ara veren Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in fotoğrafta giydiği tişörtünün fiyatı ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 04.08.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 18:25
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