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Hande Erçel'in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...

Günden güne daha da incelen oyuncu Hande Erçel'in kilo verme yöntemi belli oldu! Ünlülerin zayıflama yöntemi kilo vermek isteyenler tarafından merak konusu oluyor. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Erçel'in son hali takipçileri tarafından ilgi odağı oldu. İşte Hande Erçel'de 5 kilo verdiren diyet listesi...

Giriş Tarihi: 31.08.2023 18:38
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Hande Erçel’in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...

Hande Erçel, oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda şimdiki halinden daha da kiloluydu. Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Erçel'in günden günde zayıflaması takpçilerinin dikkatini çekti. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan güzel oyuncunun kilo verme yöntemi ise belli oldu. İşte, Hande Erçel'in zayıflık sırrı...

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Hande Erçel’in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...

"1 HAFTADA 5 KİLO VERDİM"

Erçel oyunculuğun ilk dönemleriyle ilgili "Karşıma kilo sorunu çıktı. Bana 'zayıfla' dediler. " ifadelerini kullandı.

"Bir hafta sonra gittiğimde oldukça inançlı olduğumu da gördükleri için Selin karakterini aldım." dedi.

Hande Erçel yaptığı açıklamada, "1 haftada 5 kilo! O sürede sadece sıvıyla beslendim. Çorba ve su ile yaşadım. Şu anda da hâlâ kilomu korumaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı..

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Hande Erçel’in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...

HER ACIKTIĞINDA O MEYVEYİ YİYOR

Hande Erçel, ana öğünler dışında açlık hissettiğinde yeşil elma yemeyi tercih ediyor.

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Hande Erçel’in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...

TARÇINLI SU

Hande Erçel'in diyet listesinde bulunan bir diğer önemli nokta ise tarçınlı sudur.

Tarçınlı suyun yağ yakma, metabolizmayı hızlandırma, kan şekerini dengeleme ve tatlı isteğini köreltme gibi kilo vermeye yardımcı bazı etkileri vardır.

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Hande Erçel’in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...

Güzel oyuncu yaptığı diyetin yanı sıra bişektomi yöntemiyle yanaklarından yağ aldırıp, ince bir yüz hattına kavuştu.