31 Ağustos 2023, Perşembe
Hande Erçel'in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...
Günden güne daha da incelen oyuncu Hande Erçel'in kilo verme yöntemi belli oldu! Ünlülerin zayıflama yöntemi kilo vermek isteyenler tarafından merak konusu oluyor. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Erçel'in son hali takipçileri tarafından ilgi odağı oldu. İşte Hande Erçel'de 5 kilo verdiren diyet listesi...
Giriş Tarihi: 31.08.2023 18:38
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