Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok iddia! Meğer istemeden ayrılmışlar...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrılığının nedeni ortaya çıktı. Rol aldıkları dizi setinde tanışan ve ekranın en yakıştırılan çiftlerinden olan Erçel ve Bürsin, kısa süre sonra birliktelik yaşamaya başlamıştı. Magazinin en çok konuşulan aşklarından birine imza atan çift geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdı. İkilinin ayrılık nedeni ise herkesi şaşırttı.