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Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok iddia! Meğer istemeden ayrılmışlar...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrılığının nedeni ortaya çıktı. Rol aldıkları dizi setinde tanışan ve ekranın en yakıştırılan çiftlerinden olan Erçel ve Bürsin, kısa süre sonra birliktelik yaşamaya başlamıştı. Magazinin en çok konuşulan aşklarından birine imza atan çift geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdı. İkilinin ayrılık nedeni ise herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 11:17
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok iddia! Meğer istemeden ayrılmışlar...

Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok iddia! Meğer istemeden ayrılmışlar...

Sosyal medya hesabından tüm fotoğrafları silen Erçel, Bürsin'i takipten çıkardı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok iddia! Meğer istemeden ayrılmışlar...

Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok iddia! Meğer istemeden ayrılmışlar...

"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI

İddiaya göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin istemeden ayrılmışlar.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok iddia! Meğer istemeden ayrılmışlar...

Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler.