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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Hande Erçel ev halini paylaştı! Beğeni yağdı
Ekranların en popüler oyuncularından olan Hande Erçel, sosyal medyanın da en çok takip edilen isimlerinden oldu. 20 milyondan fazla takipçisi olan Erçel, son paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Her yaptığıyla olay olan Erçel, son olarak Instagram hesabından ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 15:08
Son dönemde rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle kariyerinde hızla yükselen Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen ünlülerden biri oldu. Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de magazin gündeminden düşmeyen Erçel, son olarak sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.
İşte Hande Erçel'in o paylaşımı…
Paylaştığı ev haliyle sosyal medyayı sallayan Hande Erçel, estetiksiz haliyle merak konusu oldu. Oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda fazla kilolarıyla eleştirilerin hedefi olan Erçel, yıllar içinde zayıflamasının yanı sıra estetik operasyonlarla da bambaşka biri oldu. Erçel'in yaptırdığı estetikler merak konusu oldu.
Hande Erçel'in, yüzüne badem gözü estetiği, elmacık dolgusu, masseter botoksu, bişektomi, dudak ve çene dolgusu yaptırdığı ortaya çıktı. Oyuncu, badem göz estetiği yaptırarak, gözünün daha iri gözükmesini sağladı. Son dönemin popüler uygulaması elmacık dolgusu işlemini yaptıran Hande Erçel, böylelikle elmacık kemiklerini daha da belirginleştirdi.