Hande Erçel ev halini paylaştı! Beğeni yağdı

Ekranların en popüler oyuncularından olan Hande Erçel, sosyal medyanın da en çok takip edilen isimlerinden oldu. 20 milyondan fazla takipçisi olan Erçel, son paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Her yaptığıyla olay olan Erçel, son olarak Instagram hesabından ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni aldı.