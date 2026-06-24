Eşine operasyon düzenlenen Tuğçe Tayfur'dan sitemli sözler

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın işletmesine düzenlenen "yüksek hesap" operasyonu ailede kriz yarattı. Tuğçe Tayfur ise baskın sonrası gelen eleştirilere sessiz kalmayıp, sosyal medyada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arabesk müziğin efsane ismi merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın işletmeciliğini yaptığı mekâna düzenlenen operasyonun ardından sessizliğini bozdu. Yaşanan gelişmeler ve aile üyelerinin tepkileri, magazin gündemine bomba gibi düştü.

MEKÂNA 'YÜKSEK HESAP' OPERASYONU Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu işletmeye, müşterilerden "fahiş fiyat" (yüksek hesap) aldığı gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. İddiaya göre, operasyon sırasında kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Aydın hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. FERDİ TAYFUR'UN DAMADININ MEKANINA OPERASYON!

"FERDİ TAYFUR'UN DAMADI" İFADESİNE AİLEDEN SERT TEPKİ Olayın basına yansımasının ardından Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Gözalıcı, haberlerde "Ferdi Tayfur'un damadı" ifadesinin kullanılmasının ailece rahatsızlık yarattığını belirterek, bu tanımlamanın doğru olmadığını ifade etti. Merhum sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur da kuzenine destek vererek bu tepkiye ortak oldu.

TUĞÇE TAYFUR'DAN ÇARPICI ÇIKIŞ: "BABAMI PRENSES GİBİ GÖSTERMEKTEN VAZGEÇİN" Gelen tepkiler ve haberlerin ardından Tuğçe Tayfur, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Eşinin ticari faaliyetlerini savunan Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Yapılan her yatırım Muhammet Aydın'ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da hayatı boyunca yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım, çıtkırıldım olarak değil."