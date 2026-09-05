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Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mercan Köşk dizisiyle bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan'ın yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Çocukluk yıllarından bugüne uzanan bu bilinmeyen yönleri, hayranlarını şaşırttı.

Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı! 1

İki düşman aile arasında geçmişten günümüze uzanan hesaplaşmaları, fedakârlıkları ve bir aşkın gölgesinde sınanan bağları konu alan "Mercan Köşk", bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı! 2

Çukurova'da geçen hikâyede Kubilay Aka ve Bertan Asllani ile başrolü paylaşan Hafsanur Sancaktutan, dizinin ilk bölümü öncesinde hayranları tarafından yakın takibe alındı.

Mercan Köşk ilk bölümüyle bu akşam ATVde MERCAN KÖŞK İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM ATV'DE
Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı! 3

Geçtiğimiz yıl İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk olan güzel oyuncu, kariyer yolculuğunun yanı sıra bilinmeyen yeteneklerinden korkularına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İşte Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilenler...

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Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı! 4

ÇOCUKKEN ANTEN TAMİR EDİYORMUŞ!

Hafsanur Sancaktutan, konuk olduğu programda tamir işlerinden anladığını ve bozulan eşyaları tamir etmeye meraklı olduğunu anlatmıştı.

Çocukluğundan bahseden oyuncu, henüz 11-12 yaşlarındayken anten tamir ettiğini söylemişti. Sancaktutan, "Nerede bir kablo kopmuş, hemen onu tamir ederdim" sözleriyle şaşırtmıştı.

Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı! 5

"UÇAK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORDUM"

Oyuncu, bu ilgisinin çocukluk hayaliyle de bağlantılı olduğunu belirterek, "Çünkü uçak mühendisi olmak istiyordum. Bir şeylerin elektrik ve makine kısmına hep ilgim vardı" demişti.

Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı! 6

EN GARİP FOBİSİNİ DE ANLATTI

Hafsanur Sancaktutan, programda sahip olduğu en garip fobilerden birini de paylaşmıştı.

Kapılara karşı ilginç bir korkusu olduğunu anlatan oyuncu, kapılara yaslanıp duramadığını söylemişti. Sancaktutan, bunun nedenini ise "Çünkü arkadan birisi birden itebilir, o kapı birden üzerime düşebilir gibi hissederim" sözleriyle açıklamıştı.

Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı! 7

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu olan Sancaktutan, baba tarafından Rizeli, anne tarafından ise Batum göçmenidir.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve samimi açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Sancaktutan, rol aldığı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

ÇAYA KARŞI İNTOLERANSI VARMIŞ

Hafsanur Sancaktutan, daha önce verdiği bir röportajda uzun süre tüketemediği bir besinden de bahsetmişti.

Çaya karşı intoleransı olduğunu açıklayan oyuncu, "Çaya karşı intoleransım vardı. Vücudum tepki veriyordu. Geçti artık, şimdi içebiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı! 8

Şimdilerde Mercan Köşk dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sancaktutan, bu akşam yayınlanacak ilk bölümle birlikte yeniden ekranların gündeminde olacak.

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