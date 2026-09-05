Mercan Köşk’le ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan’ın bilinmeyen yeteneği şaşırttı!

Mercan Köşk dizisiyle bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan'ın yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Çocukluk yıllarından bugüne uzanan bu bilinmeyen yönleri, hayranlarını şaşırttı.

İki düşman aile arasında geçmişten günümüze uzanan hesaplaşmaları, fedakârlıkları ve bir aşkın gölgesinde sınanan bağları konu alan "Mercan Köşk", bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Çukurova'da geçen hikâyede Kubilay Aka ve Bertan Asllani ile başrolü paylaşan Hafsanur Sancaktutan, dizinin ilk bölümü öncesinde hayranları tarafından yakın takibe alındı. MERCAN KÖŞK İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM ATV'DE

Geçtiğimiz yıl İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk olan güzel oyuncu, kariyer yolculuğunun yanı sıra bilinmeyen yeteneklerinden korkularına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilenler... YENİ ROLÜYLE EKRANA KİLİTLEYECEK!

ÇOCUKKEN ANTEN TAMİR EDİYORMUŞ! Hafsanur Sancaktutan, konuk olduğu programda tamir işlerinden anladığını ve bozulan eşyaları tamir etmeye meraklı olduğunu anlatmıştı. Çocukluğundan bahseden oyuncu, henüz 11-12 yaşlarındayken anten tamir ettiğini söylemişti. Sancaktutan, "Nerede bir kablo kopmuş, hemen onu tamir ederdim" sözleriyle şaşırtmıştı.