Milyoner'de 100 bin TL’lik doğum izni sorusu gündem oldu, Bakan Göktaş’tan açıklama geldi

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 100 bin TL değerindeki doğum izni sorusu gündem oldu. Yarışmacının yanlış yanıt verdiği sorunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını hatırlattı.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"de 100 bin TL değerindeki doğum izni sorusu gündem oldu. Yarışmacı Sevgül Batur'un verdiği yanıtın ardından soru sosyal medyada da geniş yankı buldu.

100 BİN TL'LİK DOĞUM İZNİ SORUSU Yarışmada Sevgül Batur'a, "4857 sayılı İş Kanunu'na göre kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi ne kadardır?" sorusu yöneltildi. 100 bin TL değerindeki sorunun seçeneklerinde 12, 16, 20 ve 24 hafta yer aldı.

Batur, cevabını 12 hafta olarak belirledi. Ancak sorunun doğru cevabının 24 hafta olduğu açıklandı. Yarışmacının verdiği yanıtın ardından doğum izni konusu sosyal medyada gündem oldu.

BAKAN GÖKTAŞ HEMEN HATIRLATMA YAPTI Sorunun gündem olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"DOĞUM İZNİ SÜRESİNİ 24 HAFTAYA ÇIKARDIK" Bakan Göktaş, çalışan annelerin doğum izni süresine ilişkin düzenlemeyi hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta. Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık."