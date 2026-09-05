ESLEM HOZAN (Merve Şeyma Zengin): Hırslı, manipülatif ve ilgi odağı olmayı seven Eslem, Hozan Ailesi'nin ortanca çocuğudur. İstediğini elde etmek için sınır tanımayan Eslem, Mercan Köşk'teki dengeleri değiştiren en önemli etkenlerden biri olacaktır. HÜLYA MERCANDAĞ (Selin Köseoğlu): Hırsı ve ayakta kalma mücadelesiyle öne çıkan Hülya, sahip olduğu düzeni korumak için her yolu deneyen güçlü bir kadındır ve Selçuk'un karısıdır. Mercan Köşk'te değişen dengeler, onu hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya getirir.

DEFNE HOZAN (Berna Cındıl): Hozan Ailesi'nin en küçük kızı Defne, otoriter bir aile içinde kendi hayallerini yaşatmaya çalışan duygusal ve kırılgan bir genç kızdır. Oyuncu olma hayalini ailesinden gizlice sürdürürken, sevgi ve ait olma arayışı onu yanlış seçimlerin eşiğinde bırakır. CAHİT MERCANDAĞ (Mehmet Avcı): Çalışkanlığı, disiplini ve otoritesiyle Mercandağ Ailesi'ni yıllarca ayakta tutan Cahit, kurduğu düzeni korumak için büyük fedakârlıklar yapmış güçlü bir karakterdir. Geçirdiği ağır felç sonrası her şeyi görüp duymasına rağmen hiçbir şeye müdahale edememesi, onu Mercan Köşk'ün en trajik karakterlerinden birine dönüştürür.

SEYİT (Engin Yüksel): Sadakati ve gözü kara yapısıyla tanınan Seyit, Esved'in sağ koludur. Yıllarca sorgulamadan verilen her görevi yerine getiren Seyit'i değişen güç dengeleriyle birlikte yaptığı seçimler geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına götürür. POYRAZ MERCANDAĞ (Taha Baran Özbek): Şımarık, öfkeli ve sınır tanımayan Poyraz, Cahit'in en küçük oğludur. Tutkularıyla hareket eden gözü karalığı ve saplantılı aşkı, onu Mercan Köşk'te geri dönüşü olmayan çatışmaların merkezine sürükler.

"CEMRE'NİN EN SEVDİĞİM TARAFI KIRILDIĞI YERDEN YENİDEN YEŞERMESİ" Hafsanur Sancaktutan "Cemre'yi güçlü olduğu kadar kırılgan, sert olduğu kadar duygusal bir karakter olarak tanımlayabilirim. Onun en sevdiğim tarafı, yaşadığı onca şeye rağmen hayata tutunmaktan ve sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmemesi. Cemre'nin güçlü görünmesinin altında aslında kırıldığı yerden yeşermesi yatıyor. Bence onu asıl güçlü yapan da bu." sözleriyle Cemre'yi anlattı. Hikayenin geçmişle bugün arasında kurduğu bağın senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren kendisini içine çektiğini söyleyen Sancaktutan, "Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, karakterlerin taşıdığı geçmiş duygusunun hikayeye çok güçlü bir şekilde yansıması oldu. Cemre'nin yaşadıkları, bugün olduğu kadını şekillendirmiş ve onun iç dünyasında çok derin izler bırakmış. Bu tarafı beni gerçekten çok etkiledi." ifadelerini kullandı.