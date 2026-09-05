Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan Mercan Köşk, düğün gecesi yaşanan gizemli bir kaybı, düşman iki ailenin büyük hesaplaşmasını ve sırlarla dolu bir geçmişi ekranlara taşıyor. Merak uyandıran hikâyesiyle Mercan Köşk, ilk bölümüyle bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşuyor.
İki düşman aile arasındaki geçmişten gelen hesaplaşmalar ve imkânsız bir aşkın gölgesinde sınanan aile bağlarını konu alan 'Mercan Köşk', gizem, tutku ve sırlarla örülü hikâyesiyle bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
MERCAN KÖŞK'TE KİM, KİMİ CANLANDIRIYOR?
CEMRE DEMİRAY (Hafsanur Sancaktutan): Cesur, zeki ve vazgeçmeyi bilmeyen bir kadın olan Cemre, geçmişinin yükünü omuzlarında taşısa da gerçeklerin peşinden gitmekten asla vazgeçmez. Evlendiği adamın ortadan kaybolmasından sonra yolu Mercan Köşk'e uzanan Cemre, kendisini sırlar, çatışmalar ve güçlü duygularla örülü bir dünyanın içinde bulur.
ARAS AKINCI (Kubilay Aka): Karizmatik, zeki ve doğal bir liderlik duygusuna sahip olan Aras, güçlü bir aileden gelmesine rağmen kendi yolunu çizmeyi seçmiş başarılı bir girişimcidir. Ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenen Aras, geçmişin yükü ve duyguları arasında sıkışırken kendisini büyük bir mücadelenin tam ortasında bulur.
TOPRAK MERCANDAĞ (Bertan Asllani): Zekâsı, karizması ve bitmek bilmeyen hırsıyla öne çıkan Toprak, gücü elinde tutmak için her riski göze alan güçlü bir liderdir. Mercandağ Ailesi'nin gözbebeği olan Toprak, geçmişiyle ve yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşirken, kendisini geri dönüşü olmayan bir mücadelenin tam ortasında bulur.
ESVED HOZAN (Mehmet Özgür): Hozan Ailesi'nin başı, sert, karizmatik ve korkulan bir güç figürü olan Esved, geçmişin yaralarını ve intikam duygusunu içinde taşıyan karanlık bir adamdır. Ailesi ve kurduğu düzen üzerindeki kontrolünü kaybetmemek için her şeyi göze alabilen Esved, Mercan Köşk'teki dengeleri değiştirecek en tehlikeli isimlerden biridir.
BEHİYE HOZAN (Zeyno Eracar): Esved'in karısı Behiye, ailesi üzerindeki hakimiyetini korumak için her yolu mübah gören, son derece manipülatif bir karakterdir. Geçmişin kırgınlıkları ve bitmeyen öfkesiyle hareket eden Behiye, Mercan Köşk'teki çatışmaları büyüten en etkili isimlerden biri olacaktır.
HAFSA MERCANDAĞ (Ulviye Karaca): Geçmişteki kararlarının bedelini yıllardır sessizce ödeyen Hafsa, Aras'ın annesidir ve fedakârlığıyla ailesini ayakta tutmaya çalışan güçlü bir kadındır. Geçmişin yükü ve aile içindeki kırılmalar, onu Mercan Köşk'ün vicdanını temsil eden en önemli karakterlerden biri haline getirir.
SUNA MERCANDAĞ (Tülin Özen): Güçlü, mesafeli ve otoriter yapısıyla Mercandağ kardeşlerinin en büyüğü Suna, duygularından çok aklı ve güven duygusuyla hareket eden etkili bir karakterdir. Aldığı kritik kararlar, Mercan Köşk'te yaşanacak büyük kırılmaların seyrini belirleyecektir.
SELÇUK MERCANDAĞ (Halil Babür): Hırsı ve kendini kanıtlama arzusu arasında sıkışan Selçuk, güç ve otoriteyi ele geçirmek için sınır tanımayan bir karakterdir. Mercandağ Ailesi'nin büyük oğlu olan Selçuk verdiği her mücadele daha büyük çıkmazlara sürüklenirken, Mercan Köşk'ün en çetin hesaplaşmalarından birinin merkezine yerleşir.
RIZA (Haki Biçici): Dürüstlüğü, sadakati ve cesaretiyle Mercandağ Ailesi'nin en güvendiği isimlerden biri olan Rıza, köşkün emektar kahyasıdır. Yıllardır içinde sakladığı büyük sır ise hayatının akışını beklenmedik bir şekilde değiştirecektir.
MERT DEMİRAY (Can Bartu Arslan): Özgürlüğüne düşkün, neşeli ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan Mert, Cemre'nin erkek kardeşidir. Samimiyetiyle çevresindekilerin güvenini kolayca kazanan ve sevdiklerini korumak için mücadele etmekten çekinmeyen Mert, kendini ablasından dolayı Mercan Köşk'ün en tehlikeli hesaplaşmalarının ortasında bulur.
GÜLCAN HOZAN (Zehra Kelleci): Yıllarca hor görülmüş, sevgisiz büyümüş ve kendi değerini unutmuş Gülcan, yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeyen güçlü bir kadındır. Kızı Elif'e duyduğu sevgi ve özgür bir hayat kurma arzusu, onu hayatını değiştirecek büyük bir mücadelenin içine sürükler.
ESLEM HOZAN (Merve Şeyma Zengin): Hırslı, manipülatif ve ilgi odağı olmayı seven Eslem, Hozan Ailesi'nin ortanca çocuğudur. İstediğini elde etmek için sınır tanımayan Eslem, Mercan Köşk'teki dengeleri değiştiren en önemli etkenlerden biri olacaktır.
HÜLYA MERCANDAĞ (Selin Köseoğlu): Hırsı ve ayakta kalma mücadelesiyle öne çıkan Hülya, sahip olduğu düzeni korumak için her yolu deneyen güçlü bir kadındır ve Selçuk'un karısıdır. Mercan Köşk'te değişen dengeler, onu hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya getirir.
DEFNE HOZAN (Berna Cındıl): Hozan Ailesi'nin en küçük kızı Defne, otoriter bir aile içinde kendi hayallerini yaşatmaya çalışan duygusal ve kırılgan bir genç kızdır. Oyuncu olma hayalini ailesinden gizlice sürdürürken, sevgi ve ait olma arayışı onu yanlış seçimlerin eşiğinde bırakır.
CAHİT MERCANDAĞ (Mehmet Avcı): Çalışkanlığı, disiplini ve otoritesiyle Mercandağ Ailesi'ni yıllarca ayakta tutan Cahit, kurduğu düzeni korumak için büyük fedakârlıklar yapmış güçlü bir karakterdir. Geçirdiği ağır felç sonrası her şeyi görüp duymasına rağmen hiçbir şeye müdahale edememesi, onu Mercan Köşk'ün en trajik karakterlerinden birine dönüştürür.
SEYİT (Engin Yüksel): Sadakati ve gözü kara yapısıyla tanınan Seyit, Esved'in sağ koludur. Yıllarca sorgulamadan verilen her görevi yerine getiren Seyit'i değişen güç dengeleriyle birlikte yaptığı seçimler geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına götürür.
POYRAZ MERCANDAĞ (Taha Baran Özbek): Şımarık, öfkeli ve sınır tanımayan Poyraz, Cahit'in en küçük oğludur. Tutkularıyla hareket eden gözü karalığı ve saplantılı aşkı, onu Mercan Köşk'te geri dönüşü olmayan çatışmaların merkezine sürükler.
"CEMRE'NİN EN SEVDİĞİM TARAFI KIRILDIĞI YERDEN YENİDEN YEŞERMESİ"
Hafsanur Sancaktutan "Cemre'yi güçlü olduğu kadar kırılgan, sert olduğu kadar duygusal bir karakter olarak tanımlayabilirim. Onun en sevdiğim tarafı, yaşadığı onca şeye rağmen hayata tutunmaktan ve sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmemesi. Cemre'nin güçlü görünmesinin altında aslında kırıldığı yerden yeşermesi yatıyor. Bence onu asıl güçlü yapan da bu." sözleriyle Cemre'yi anlattı.
Hikayenin geçmişle bugün arasında kurduğu bağın senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren kendisini içine çektiğini söyleyen Sancaktutan, "Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, karakterlerin taşıdığı geçmiş duygusunun hikayeye çok güçlü bir şekilde yansıması oldu. Cemre'nin yaşadıkları, bugün olduğu kadını şekillendirmiş ve onun iç dünyasında çok derin izler bırakmış. Bu tarafı beni gerçekten çok etkiledi." ifadelerini kullandı.
"SORUMLULUKLARIYLA GERÇEKTEN İSTEDİĞİ ŞEYLER ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALACAK"
Mercan Köşk'te zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven Aras'a hayat veren Kubilay Aka, karakterini şu sözlerle anlattı:
"Aras zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven biri. Ama bence onu ilginç yapan taraf, bütün bu güçlü görüntünün altında çok daha başka duygular taşıması. Kolay kolay ne hissettiğini belli eden bir adam değil. Hayatını aklıyla yönetmeye alışmış ama Mercan Köşk'te bazı şeyleri akılla çözmek mümkün olmayacak. Bence Aras'ı en çok zorlayacak şey de bu: kontrol edemediği insanlar, duygular ve geçmişle karşı karşıya kalmak. Bir noktadan sonra bence sorumluluklarıyla gerçekten istediği şeyler arasında seçim yapmak zorunda kalacak."
"HİKAYENİN GEÇTİĞİ COĞRAFYANIN ÇOK GÜÇLÜ BİR RUHU VAR"
Senaryoda kendisini en çok etkileyen noktaları da paylaşan Aka, "Beni en çok hikayenin çok tanıdık duyguların içinde beklenmedik yerlere gidebilmesi etkiledi. Karakterlerin hiçbiri sadece iyi ya da kötü değil; herkesin kendi doğrusu, yarası ve sakladığı bir tarafı var. Bir de hikâyenin geçtiği coğrafyanın çok güçlü bir ruhu var. Okurken o dünyanın sıcaklığını, gerilimini, aile duygusunu hissediyorsunuz. Benim için senaryoyu özel yapan şeylerden biri buydu." dedi.
"TOPRAK'IN HIRSI VE GÜÇLE KURDUĞU İLİŞKİ BENİM ONDAN AYRILDIĞIM TARAF"
FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'te Toprak karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Bertan Asllani, karakterini tek bir özelliği üzerinden tanımlamanın mümkün olmadığını belirterek, "Toprak'ı sadece hırslı ve gücü seven biri olarak tanımlamak bana biraz eksik geliyor. Onun davranışlarının altında geçmişinden gelen sebepler, korkuları ve kendince haklı gördüğü tarafları da var. Bence onu ilginç yapan şey de bu. Kendimle Toprak arasında elbette çok büyük farklar var. Ama hedef koyduğumda onun peşinden gitmek, kolay vazgeçmemek ve mücadele etmek konusunda bazı ortak noktalarımız olduğunu söyleyebilirim. Tabii Toprak'ın hırsı ve güçle kurduğu ilişki benim ondan ayrıldığım taraf. Bir oyuncu olarak da zaten karakterle kendiniz arasındaki benzerliklerden çok, farklılıkları keşfetmek daha heyecan verici oluyor." dedi.
HER KARAKTERİN SEYİRCİYE SÖYLEYECEK BİR SÖZÜ VAR
Senaryonun kendisini içine çeken yanlarından birinin, karakterlerin gerçek niyetlerini zaman içinde ortaya çıkaran yapısı olduğunu ifade eden Asllani, hikayenin taşıdığı merak duygusuna da dikkat çekti:
"Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, hikâyenin sadece görünen yüzüyle değil, karakterlerin iç dünyalarıyla da çok güçlü olmasıydı. Her karakterin kendi hikâyesi, kendi hesaplaşması ve seyirciye söyleyecek bir sözü var. Bir de hikâyenin içinde sürekli bir merak duygusunun olması beni çok etkiledi. Bazı karakterlerin gerçek yüzünü hemen göremiyorsunuz; zamanla kim olduklarını, ne istediklerini ve hangi noktada nasıl bir karar vereceklerini keşfediyorsunuz. Bence seyirci de izlerken karakterlerle birlikte bu yolculuğa çıkacak ve bazı şeyleri tahmin ettiğini düşünürken farklı sürprizlerle karşılaşacak."
"ESVED'İN KENDİ DOĞRULARI, KIRILMA NOKTALARI VE KAYBETMEKTEN KORKTUKLARI VAR"
Gücünü ve otoritesini korumaya alışmış Esved'in sert görünümünün ardında bambaşka taraflar taşıdığına dikkat çeken Mehmet Özgür, karakterini şu sözlerle anlattı:
"Esved dışarıdan baktığınızda gücü elinde tutmaya alışmış, sert, kolay kolay geri adım atmayan ve çevresinde belli bir ağırlıı olan bir adam. Fakat ben bir karakteri oynarken onu yalnızca dışarıdan nasıl göründüğüyle değerlendirmemeye çalışıyorum. Çünkü sertliğin de gücün de mutlaka beslendiği bir yer vardır. Esved'in de kendi doğruları, kırılma noktaları, korumaya çalıştıkları ve kaybetmekten korktukları var. Bence onu ilginç kılan taraf tam olarak burada başlıyor."
Senaryoyla ilk karşılaşmasında karakterlerin tek bir yönle tanımlanmamasından etkilendiğini belirten Özgür, dizinin merkezindeki Mercan Köşk'ün de hikayede başlı başına bir karakter gibi konumlandığını söyledi:
"Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, hikayedeki karakterlerin hiçbirinin tek bir renkten oluşmamasıydı. Herkesin görünen yüzünün ardında başka bir hikaye, başka bir hesaplaşma var. Mercan Köşk de aslında sadece olayların yaşandığı bir mekan değil; geçmişin, sırların, güç mücadelelerinin ve insan ilişkilerinin iç içe geçtiği, adeta hikayenin karakterlerinden biri. Oyuncu olarak bana hareket alanı açan, karakterin katmanlarını zaman içinde keşfetmeme imkan veren hikayeleri seviyorum. Burada da beni heyecanlandıran şeylerden biri bu oldu."
MERCAN KÖŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemre, meslekten uzaklaştırılmasının ardından, kardeşinin yanına gittiği Kıbrıs'ta Asil'le tanışır. İkilinin arasında yıldırım hızıyla filizlenen aşk, nikahla sonuçlanır.
Fakat Cemre'nin mutluluğu çok uzun sürmez, kocası Asil evlendikleri gün kayıplara karışır. Aras, İstanbul'da yaşayan, Tarsus'ta narenciye tesisleri olan bir iş adamıdır. Tarsus'ta büyümüş olsa da geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketiyle ve ailesiyle arasına mesafe koymuştur.
Annesinin ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmayan Aras, son Tarsus ziyaretinde onu ve ailesini etkileyecek büyük ve önemli bir karar almak zorunda kalır.
Bu karar, köklü bir geçmişi olan iki düşman ailenin, Mercandağ ve Hozan ailelerinin de hayatını kökünden değiştirecektir. Cemre ise kocası Asil'i ararken kendini Tarsus'ta, Mercan Köşk'te bulur. İki aile arasındaki savaşın ortasında kalan Cemre, hem Asil'i aramasıyla saklı geçmişin kapısını aralayacak hem de aşkla tanışacaktır.