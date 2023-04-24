24 Nisan 2023, Pazartesi
Hadise ve Reza Zarrab cephesinde flaş gelişme! 9 yıla kadar hapis cezası talebi
Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü popçu iddiaları kesin bir dille yalanlarken Hadise ve Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen mesajlar ifşa olmuştu. Mesajların ekran görüntüsünü ve Hadise'ye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletini internet sitesinde yayınladığı iddia edilen gazeteci hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 2 ayrı suçtan toplamda 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Giriş Tarihi: 24.04.2023 13:23
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