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Hadise ve Reza Zarrab cephesinde flaş gelişme! 9 yıla kadar hapis cezası talebi

Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü popçu iddiaları kesin bir dille yalanlarken Hadise ve Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen mesajlar ifşa olmuştu. Mesajların ekran görüntüsünü ve Hadise'ye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletini internet sitesinde yayınladığı iddia edilen gazeteci hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 2 ayrı suçtan toplamda 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 13:23
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Hadise ve Reza Zarrab cephesinde flaş gelişme! 9 yıla kadar hapis cezası talebi

Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la arasında olduğu öne sürülen mesajların ekran görüntüsünü ve Hadise'ye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görseli internet haber sitesinde olduğu gibi yayınladığı iddia edilen gazeteci Yaşar Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Hadise ve Reza Zarrab cephesinde flaş gelişme! 9 yıla kadar hapis cezası talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Hadise Açıkgöz'ün avukatı aracılığıyla Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Yaşar Ç.'nin sahibi olduğu bir internet haber sitesinde müşteki ile Reza Zarrab arasındaki mesajların ve müştekiye ait uçuş bilgilerinin yayınlandığının iddia edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

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Hadise ve Reza Zarrab cephesinde flaş gelişme! 9 yıla kadar hapis cezası talebi

Müşteki avukatının şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, söz konusu internet haber sitesinde müşteki Hadise Açıkgöz ile Reza Zarrab arasında olduğu iddia edilen mesajların ekran görüntüsünün ve müştekiye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görselin yer aldığının görüldüğü aktarıldı.

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Hadise ve Reza Zarrab cephesinde flaş gelişme! 9 yıla kadar hapis cezası talebi

'ALENEN İFŞA' SUÇUNDAN YARGILAMA

Şüpheli Yaşar Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, 35 yıldır magazin gazeteciliğini yaptığını, söz konusu mesaj içerikleri ve uçak bilgilerinin ilk olarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap tarafından kendisine gönderildiğini, doğruluğunu teyit etmek için Hadise'nin menajerini aradığını ancak müsait olmadığı için teyit etme fırsatının olmadığını söylediği kaydedildi.

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Hadise ve Reza Zarrab cephesinde flaş gelişme! 9 yıla kadar hapis cezası talebi

Şüphelinin ifadesinde, haberde gerçeğe aykırı herhangi bir isnat veya ifade yer almadığını, tarafların ünlü ve konunun güncel olması nedeniyle kamu yararı olduğunu düşünerek haber yaptığını söylediği aktarıldı.