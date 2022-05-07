07 Mayıs 2022, Cumartesi
Hadise nikah sonrası aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Kalbimi çalar bu deniz”
Geçtiğimiz ocak ayında evlilik kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle sessiz sedasız evlendi. Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, nişan sonrası yaptıkları Maldivler tatilinden görüntüler ile gündeme geldi. Aşka gelen Hadise tatil karelerini paylaştı. Yazdığı not ise dikkat çekti. İşte Hadise'nin çok konuşulan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 07.05.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:00
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