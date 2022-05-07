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Haberler Galeri Hadise nikah sonrası aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Kalbimi çalar bu deniz”

Hadise nikah sonrası aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Kalbimi çalar bu deniz”

Geçtiğimiz ocak ayında evlilik kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle sessiz sedasız evlendi. Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, nişan sonrası yaptıkları Maldivler tatilinden görüntüler ile gündeme geldi. Aşka gelen Hadise tatil karelerini paylaştı. Yazdığı not ise dikkat çekti. İşte Hadise'nin çok konuşulan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 07.05.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:00
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Hadise nikah sonrası aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Kalbimi çalar bu deniz”

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, ocak ayında evlilik kararı almıştı.

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Hadise nikah sonrası aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Kalbimi çalar bu deniz”

İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.

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Hadise nikah sonrası aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Kalbimi çalar bu deniz”

15 MART'TA NİŞAN

Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Ünlü popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz de nişan için Belçika'dan İstanbul'a geldi. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamadı. Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan aile, Hadise'yi annesinden istedi. Böylece ikili evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Hadise nikah sonrası aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Kalbimi çalar bu deniz”

SÜRPRİZ NİKÂH

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da gözlerden uzak şekilde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Nikâha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasakladı.

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Hadise nikah sonrası aşka geldi! Mehmet Dinçerler ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Kalbimi çalar bu deniz”

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Herhangi bir paylaşım yapmadığı sürpriz törenden sonra Kıbrıs'ta konser veren 36 yaşındaki güzel, hayranlarına müzik ziyafeti sunarken, Mehmet Dinçlerler ile evlilik haberini de sahnede doğruladı. 'Prenses' şarkısını söyleyen popçu, şu ifadelerini kullandı: