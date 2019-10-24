Hadise doğum gününe dansı ile damga vurdu! Hadise kaç yaşında?

Hadise resmi sosyal medya hesabından doğum gününe dair video ve fotoğraflar paylaştı. Hadise'nin doğum günü pastasını üfledikten sonra oryantal şov yaptığı anlar da Instagram'ın Story (hikaye) bölümünden paylaşıldı. Yeni yaşını yakınlarıyla kutlayan Hadise, oryantal videosuyla sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin doğum gününden görüntüleri.