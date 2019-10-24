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Hadise doğum gününe dansı ile damga vurdu! Hadise kaç yaşında?

Hadise resmi sosyal medya hesabından doğum gününe dair video ve fotoğraflar paylaştı. Hadise'nin doğum günü pastasını üfledikten sonra oryantal şov yaptığı anlar da Instagram'ın Story (hikaye) bölümünden paylaşıldı. Yeni yaşını yakınlarıyla kutlayan Hadise, oryantal videosuyla sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin doğum gününden görüntüleri.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:25
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Hadise doğum gününe dansı ile damga vurdu! Hadise kaç yaşında?

Hadise resmi sosyal medya hesabından doğum gününe dair video ve fotoğraflar paylaştı. Hadise'nin doğum günü pastasını üfledikten sonra oryantal şov yaptığı anlar da Instagram'ın Story (hikaye) bölümünden paylaşıldı. Yeni yaşını yakınlarıyla kutlayan Hadise, oryantal videosuyla sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin doğum gününden görüntüleri.

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Hadise doğum gününe dansı ile damga vurdu! Hadise kaç yaşında?

İşte Hadise'nin doğum gününden oryantal görüntüleri...

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Hadise doğum gününe dansı ile damga vurdu! Hadise kaç yaşında?

Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası dansı dışında yaşı da dikkat çekti.

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Hadise doğum gününe dansı ile damga vurdu! Hadise kaç yaşında?

Hadise'nin yaşını merak eden sevenleri internet dünyasında araştırma yaptı.

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Hadise doğum gününe dansı ile damga vurdu! Hadise kaç yaşında?

Peki Hadise kaç yaşında? İşte Hadise ve ünlülerin yaşları...