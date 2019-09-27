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Hadise de o akıma uydu! Paylaşımı sosyal medyayı salladı...

Hadise de son zamanlarda ünlülerin paylaşım akımına uydu. Ünlüler artık nasıl poz vereceğini şaşırdı. Kimisi gece kıyafetiyle lavabonun üzerine çıktı, kimisi kıyafetiyle küvete girdi. Son dönemin küvette poz akımına, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise'de uydu. Hadise'nin küvet pozu sosyal medyayı sallarken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 06:39
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Hadise de o akıma uydu! Paylaşımı sosyal medyayı salladı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise, Intagram'daki küvet akımına uydu.

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Hadise de o akıma uydu! Paylaşımı sosyal medyayı salladı...

Leopar desenli kıyafeti ile küvete giren Hadise'nin fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Hadise de o akıma uydu! Paylaşımı sosyal medyayı salladı...

CANSU TAŞKIN

Cansu Taşkın, "kamera arkası" ve "çekim devam ediyor" notunu düşerek bu fotoğrafı paylaşmıştı.

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Hadise de o akıma uydu! Paylaşımı sosyal medyayı salladı...

EDA TAŞPINAR

Eda Taşpınar, tatil için gittiği İtalya'da kaldığı otelin banyosunda poz vermişti.

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Hadise de o akıma uydu! Paylaşımı sosyal medyayı salladı...

ŞEYMA SUBAŞI

Bodrum tatilinden dönen Subaşı kıyafetiyle küvete girdi.