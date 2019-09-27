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Hadise de o akıma uydu! Paylaşımı sosyal medyayı salladı...
Hadise de son zamanlarda ünlülerin paylaşım akımına uydu. Ünlüler artık nasıl poz vereceğini şaşırdı. Kimisi gece kıyafetiyle lavabonun üzerine çıktı, kimisi kıyafetiyle küvete girdi. Son dönemin küvette poz akımına, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise'de uydu. Hadise'nin küvet pozu sosyal medyayı sallarken, binlerce beğeni ve yorum aldı.
Giriş Tarihi: 27.09.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 06:39
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