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Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”

İki yıl önce nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç 9 Eylül'de kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özay eğlenceli paylaşımlarına yenisini ekledi. "Bebek yoruyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile cevap verdi. Gupse Özay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte Gupse Özay'ın çok konuşulan o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:51
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Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”

6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan Gupse Özay ve Barış Arduç 9 Eylül'de kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”

Doğum sonrası sosyal medyadan yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken dikkat çeken Özay yeni bir paylaşıma imza attı.

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Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”

Bebek bakımıyla ilgili zaman zaman eğlenceli paylaşımlar yapan başarılı oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

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Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”

'Yeni anne' Gupse Özay'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”

Gupse Özay 'Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim tatlı bir yorgunluk, böyle sevimli minik bir yorgunluk yani. Ama abartıldığı gibi makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor öyle bir şey yok yani. Ben zorlandığımı felan hatırlamıyorum açıkçası' diyerek takipçilerini gülümsetti.