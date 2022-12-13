Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”

Gupse Özay 'Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim tatlı bir yorgunluk, böyle sevimli minik bir yorgunluk yani. Ama abartıldığı gibi makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor öyle bir şey yok yani. Ben zorlandığımı felan hatırlamıyorum açıkçası' diyerek takipçilerini gülümsetti.