Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer , Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde AB sosyal statüde %3,91 izlenme oranı ve %13,31 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %4,25 izlenme oranı ve %13,50 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

Adana Havalimanı'nda geçen karşılama sahnesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Karakterlerin Adana şivesiyle kucaklaştığı ve "Aga nabiyünnn" ile "Senin Allah'ına kurban" ifadelerinin kullanıldığı sahne, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Almanya'dan Adana'ya uzanan hikâyenin ilk bölümünde Kenan ve Leyla'nın yollarının kesişmesiyle başlayan büyük aşk, onları kısa sürede bambaşka bir hayata sürükledi. Kenan'ın Leyla uğruna ailesini karşısına alması, Celadet'in oğlunu geri kazanmak için verdiği mücadele ve Leyla'nın kardeşi Suzi üzerinden kurulan büyük plan bölüme damga vurdu. Finalde ise Kenan ve Leyla'nın hayatını geri dönülmez biçimde değiştirecek gelişmeler yaşandı.

1. Bölümde neler oldu?

Leyla ve Kenan'ın yolları, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı tarihi günde kesişti. O anları fotoğraflamak için kalabalığın arasında bulunan ikili, tesadüfen karşılaştı. Yaşanan karmaşa sırasında Leyla'nın yardımına koşan Kenan, genç kadını polisin elinden kurtardı. Birlikte geçirdikleri zamanın ardından aralarındaki çekim kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Türk babasının küçük yaşta ailesini terk etmesi nedeniyle Türk erkeklerine karşı mesafeli olan Leyla da Kenan'la birlikte bütün önyargılarını geride bıraktı.

KENAN AŞKI İÇİN AİLESİNİ KARŞISINA ALDI

Kozan ve Atahanlı ailelerinin ortak kurduğu tekstil fabrikasının açılışı, Kenan'ı kısa süreliğine Adana'ya getirdi. Uzun süredir Almanya'da eğitim gören Kenan'ın dönüşü Kozan Konağı'nda büyük bir sevinç yaratırken onu heyecanla bekleyen isimlerden biri de Hanzade Atahanlı oldu. Hanzade, yıllardır içten içe Kenan'a âşıktı ve onunla evleneceği günü beklemekteydi.

KENAN LEYLA'YI SEÇTİ, KOZAN KONAĞI'NI TERK ETTİ

Kenan'ın dönüşüyle birlikte Celadet'in oğlu için yaptığı plan da ortaya çıktı. Celadet, yıllardır yakın oldukları Atahanlı ailesinin kızı Hanzade'yi Kenan'a uygun görüyordu. Annesinin Hanzade'yle ilgili planını öğrenen Kenan, Leyla'ya âşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini açıkça söyledi. Celadet'in bu ilişkiye kesin bir dille karşı çıkması, anne ile oğlunu karşı karşıya getirdi. Leyla'dan vazgeçmeye niyeti olmayan Kenan, annesinin bütün itirazlarına rağmen kararından dönmedi. Kenan, ailesini arkasında bırakarak Leyla'nın yanına Berlin'e döndü. Kenan'ın Leyla'yı seçmesi Celadet için büyük bir yıkım oldu. Oğlunu ailesinden koparan bu ilişkiyi kabullenmeyen Celadet, Kenan'ın kararını değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Berlin'e dönen Kenan, Leyla'nın hamile olduğunu öğrendi ve Leyla ile hayatlarını birleştirdiler. Celadet'in, Leyla'nın geçmişi üzerinden Kenan'ın güvenini sarsmak için yaptığı ilk hamle de sonuç vermedi. Kenan, kendisine sunulan bütün şüphelere rağmen karısının yanında durdu ve annesine Leyla'ya güvendiğini açıkça söyledi.