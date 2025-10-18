Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem'den sert sözler: "Hakkımızı helal etmiyoruz" 200 milyon TL servet iddiası...

GÜLLÜ BU TEPKİYİ NEDEN VERDİ?
Güllü'nün ölmeden kısa süre önce verdiği bir tepki de gündem olmuştu. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, o ses kaydına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Sultan'la birlikte oynuyorduk biz. Annem içeride bizi oynarken gördü ve o şekilde tepki verdi. Bu bir öfke ya da kavga anı değil. Annem alkol aldığında bu tarz kelimeleri sık sık kullanırdı. Bu onun doğal halidir."
"OLAY GECESİ EVE DÖRDÜNCÜ BİR KİŞİ GİRMEDİ"
Bir diğer merak konusu ise, olaydan bir gün sonra eve dördüncü bir kişinin girdiği iddiasıydı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bu konuda da detaylı açıklama yaptı:
"Annem iki gün önce eve akıllı kapı sistemi taktırmıştı. Kendi parmak izini ve yüzünü tanımlamış, ablama da manyetik anahtar vermişti. O gece o anahtarı almayı düşünmemiş. Sabah karakolu arayıp eve girip giremeyeceğimizi sorduk, 'İşlemler bitti, girebilirsiniz' dediler. Altı saat süren incelemelerin ardından, karşı komşudan izin alarak teras camından içeri girdim."