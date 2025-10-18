Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem'den sert sözler: "Hakkımızı helal etmiyoruz" 200 milyon TL servet iddiası...

EN YAKIN ARKADAŞIMDI

Annenizle aranız iyi değil deniyordu. Neler söylemek istersiniz?

Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım.

Annenizin asistanı hakkında da suçlamalar yapıldı?

Ona da iftira atıyorlar. Benim anneme her zaman sahip çıktı. O bizim ablamız gibi. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Her zaman anneme destek olmuştur. Şunu da belirtmek isterim, annem Sultan Hanım'ı sahiplenmişti hatta hastanede tedavi gördüğü süreçte kendi velisiymiş gibi ailesiymiş gibi onlar adına hastanede imza attı bu kayıtlarda bellidir.