Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem'den sert sözler: "Hakkımızı helal etmiyoruz" 200 milyon TL servet iddiası...

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü sonrası birçok iddia ortaya atılmıştı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'iftira atanlarla yargı önünde hesaplaşacağız' diyerek sert açıklamalarda bulundu. Gülter, ayrıca '200 milyon TL servet' iddiasına da açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:08
Arabeskin kraliçesi Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının ölümünün ardından birçok iddia ortaya atılırken, sevilen ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter, hakkında çıkan söylentilere isyan etti.

YASAKLI MADDE İDDİASI

Güllü'nün kızı Gülter, 'yasaklı madde kullandığı, sabıkasının olduğu ve annesiyle maddi çıkar ilişkisi kurduğu' yönündeki söylentilere sert çıktı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Adli sicil kaydının temiz olduğunu ve hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadığını belirten Güllü'nün kızı, bu durumu testlerle de kanıtladığını söyledi. 2016 yılından bu yana aktif olarak çalışan bir birey olduğunu vurgulayan genç kadın, özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaptığını ifade etti.

Anne acısıyla sarsılan Gülter, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu.

Annenizin ölümünden sonra size yönelik bir çok iddia ortaya atıldı. Neler söylemek istersiniz?
Evet ne yazık ki benim ve kardeşim için bir çok iftira ortaya atıldı. Yasaklı madde kullandığım ve bundan dolayı sabıkam olduğu, annemle para için ilişki kurduğum gibi çok çirkin iftiralara maruz kaldım. Adli sicil kaydımı sizinle de paylaşıyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Test de yaptırdım ve bunu da sizinle paylaşıyorum. Ben 2016'dan beri çalışan bir insanım.

BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN ESKİ EŞİM CEZAEVİNE GİRDİ

4 yaşında bir kızım var, kızımı da tek başıma büyütüyorum. Çok severek evlendim ancak çok yanlış bir evlilik yaptım. Uzun zaman da boşanmak için mücadele ettim. Bu süreçte de annemin evine geldim. 6 aylıktı kızım, annemin evine geldiğimde. Zaten kızım erken doğumdan dolayı çok küçük dünyaya geldi. Boşanma aşamasındayken eski eşim cezaevine girdi. O süreçte Sosyal Hizmetler annemin evine gelip çocuğa oda yapmamı ve benim de sigortalı bir işte çalışmam gerektiği söylendi. Ben de sigortalı olarak mesleğim olan hemşirelik yapıyorum. Özel bir hastanede yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Yani ben yıllardır kendi paramı kazanıyorum. Bana bu süreçte söylenenler tamamen iftira.

İLAHİ ADALETE İNANIRIM

Neler hissediyorsunuz peki?
Acımı çok yaşamak isterdim, hâlâ daha acımı yaşayamadım. Annemin doğum gününde mezarına giderken kardeşimin ve benim dizlerimiz titredi. Herkes bizden önce annemin mezarını ziyaret etti ama annemin ihtiyacı olan insanlar ben, kardeşim ve torunuydu. Biz annemizi nasıl defnettiğimizi anlayabildik, ne gasilhanedeki yüzünü hatırlayabildik, ne de camiyi hatırlayabildik. Biz acımızı yaşayamadık, yasımızı da yaşamıyoruz.

Bazı isimler çıkıyor ben eski patronuydum ya da yakın arkadaşıydım diyerek sizin hakkınızda konuşuyorlar. Neler söylemek istersiniz?
Patronum dediği kişiyi ben hayatımda sadece 2 defa 20 dakika gördüm. Birinde annemi almaya gittiğimde diğerinde de nişanlımla mekana gittiğimde gördüm. Zaten annem beni çalıştığı mekanlara götürmek istemezdi, kız çocuğusun derdi. Benim bu kadar az görmüş birisi beni nasıl tanıyabilir? Ekranlara çıkıp annemin yakını gibi kendini göstererek bize iftira atanlar, annemin yakını falan değildi. Bunu söylemek isterim. Ben ilahi adalete inanan biriyim. İlahi adalet yerini bulacaktır. Bize acımızı yaşatmadılar, bize iftira atanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Hâlâ daha acımızı yaşamıyoruz.

EN YAKIN ARKADAŞIMDI

Annenizle aranız iyi değil deniyordu. Neler söylemek istersiniz?
Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım.

Annenizin asistanı hakkında da suçlamalar yapıldı?
Ona da iftira atıyorlar. Benim anneme her zaman sahip çıktı. O bizim ablamız gibi. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Her zaman anneme destek olmuştur. Şunu da belirtmek isterim, annem Sultan Hanım'ı sahiplenmişti hatta hastanede tedavi gördüğü süreçte kendi velisiymiş gibi ailesiymiş gibi onlar adına hastanede imza attı bu kayıtlarda bellidir.

YASAKLI MADDE TESTİNİ KIZIM İÇİN YAPTIRDIM

Neden yasaklı madde testi yaptırdınız?
Aslında kendimi kimseye ispatlamak için yaptırmadım. Ben bunu annem için yaptım. Ben annemin kızıyım. Anneme de yasaklı madde kullandı dediler. Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı. Annemin raporları da tertemiz çıktı. Ben de bu testi kızım için yaptırdım. Kızım bu iftiradan zarar görmesin istedim. Nişanlıyım aynı zamanda onu da düşünerek yasaklı madde testi yaptırdım. Bu yaşıma kadar annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem gittikten sonra da bu şekilde anılmayı istemem. Güllü'nün kızıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Annem hayattayken gelmedi, öldükten sonra da gelemez.

200 MİLYON TL İDDİASINA YANIT VERDİ

Peki neden sizi ilk günden itibaren hedef aldılar?
Bizim özel hayatımızı bilmedikleri için. Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkalla, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok. Benim kızım özel okula gidiyordu, fazla masraf olmasın diye devlet okuluna aldık. Denildiği gibi annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydık? Ben hayatım boyunca çalıştım. Bugüne kadar kredi kartı bile kullanmadım.

İFTİRA ATANLARLA YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

Bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulundunuz. Neler söylemek istersiniz?
Hakkımızda kim günahımızı alıp, iftira atıyorsa onlardan şikayetçi olduk. Avukatımız gerekli işlemleri başlattı, devam da edecek. Bizim amacımız maddiyat değil, biz onur mücadelesi veriyoruz. Bu süreçte çok yıpratıldık. Büyük iftiralara maruz kaldık. Bize kim iftira attıysa, hukuk önünde bedelini ödeyecek. Benim de kardeşimin de ciğeri yanıyor. Annemin ölümünün ardından yasımızı bile tutamadık. Biz çekirdek bir aileyiz, aramızda çok güçlü sevgi bağımız var. Ben bir kız çocuğu annesiyim. Onu nasıl büyüttüğümü bir Allah bir ben bir de annem bilir. Benim adımı ağızlarına almadan önce bir anne olduğumu lütfen düşünsünler. Bizim ciğerimiz yanıyor, acımızı yaşamak istiyoruz.

ÇOCUKLARI İLK KEZ ATV HABER'E KONUŞTU

Arabeskin güçlü sesi Güllü'nün ani ölümü geride cevap bekleyen birçok soru bırakmıştı. Cinayet iddiası, adli tıp raporuyla ortadan kalktı. Ama çocukları hakkında da pek çok iddia atılmıştı ortaya. Hatta olaydan bir gün sonra eve dördüncü bir kişinin girmiş olabileceği de konuşulmuştu. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu ise ilk kez ATV Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

GÜLLÜ'NÜN ÇOCUKLARI KONUŞTU ATV HABER'E KONUŞTU!
"ANNEM TEMİZLİK HASTASIYDI, PARKELER BU YÜZDEN KAYGANDI"

Olayın yaşandığı gün en çok tartışılan konulardan biri, zeminin neden kaygan olduğu sorusuydu.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, iddialara şu sözlerle açıklık getirdi:

"Annem çok büyük temizlik hastasıydı diyebilirim. Yerleri birçok maddeyle silerdi. Parkelerin kaygan olmasının sebebi de bu. O parkeler sürekli fabrikadan çıktıkları halden bile daha temizdi."

GÜLLÜ BU TEPKİYİ NEDEN VERDİ?

Güllü'nün ölmeden kısa süre önce verdiği bir tepki de gündem olmuştu. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, o ses kaydına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sultan'la birlikte oynuyorduk biz. Annem içeride bizi oynarken gördü ve o şekilde tepki verdi. Bu bir öfke ya da kavga anı değil. Annem alkol aldığında bu tarz kelimeleri sık sık kullanırdı. Bu onun doğal halidir."

"OLAY GECESİ EVE DÖRDÜNCÜ BİR KİŞİ GİRMEDİ"

Bir diğer merak konusu ise, olaydan bir gün sonra eve dördüncü bir kişinin girdiği iddiasıydı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bu konuda da detaylı açıklama yaptı:

"Annem iki gün önce eve akıllı kapı sistemi taktırmıştı. Kendi parmak izini ve yüzünü tanımlamış, ablama da manyetik anahtar vermişti. O gece o anahtarı almayı düşünmemiş. Sabah karakolu arayıp eve girip giremeyeceğimizi sorduk, 'İşlemler bitti, girebilirsiniz' dediler. Altı saat süren incelemelerin ardından, karşı komşudan izin alarak teras camından içeri girdim."