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Güllü'nün gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Yeni şarkısı için klip çekimi yapan Güllü sette geçirdiği kaza ile gündeme oturdu. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken şarkıcı gaz yerine frene basınca gerçekten kaza geçirdi. Talihsiz olayla gündeme oturan şarkıcının sosyal medyada merak konusu oldu. Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızı Tuyan Ülkem'i görenler ise hayran kaldı.