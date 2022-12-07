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Güllü'nün gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yeni şarkısı için klip çekimi yapan Güllü sette geçirdiği kaza ile gündeme oturdu. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken şarkıcı gaz yerine frene basınca gerçekten kaza geçirdi. Talihsiz olayla gündeme oturan şarkıcının sosyal medyada merak konusu oldu. Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızı Tuyan Ülkem'i görenler ise hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:16
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Güllü’nün gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan "Unutamazsın Beni" isimli şarkısını için kamera karşısına geçti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, fren yerine gaza basınca bu sahne gerçek oldu.

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Güllü’nün gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı. Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi.

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Güllü’nün gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güllü'nün yaşadığı talihsiz olay hayranlarını korkuturken ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızını görenler ise hayran kaldı.

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Güllü’nün gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Öte yandan anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. İşte Güllü'nün kızı…

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Güllü’nün gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

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