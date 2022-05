"Her şey üç saniyede oldu. Her anlattığımda bir daha yaşıyorum… İlk dönemlerde aklımdan sürekli o travma anları geçiyordu, 'her şeyi doğru yapabildim mi' diye kendimi sorguluyordum" diye sözlerine devam eden şarkıcı, "Kaza anın biraz öncesini hatırlamıyorum ama kazadan sonrasını hatırlıyorum. Şok anlarında sakin olmaya çalıştığımı, ambulansları beklediğimizi hatırlıyorum" demişti.