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Haberler Galeri Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'i estetiksiz halini gören tanıyamadı! O fotoğrafı şoke etti

Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'i estetiksiz halini gören tanıyamadı! O fotoğrafı şoke etti

atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nda canlandırdığı Gonca karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülper Özdemir tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler ise şoke oldu. İşte Gülper Özdemir'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 23.07.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 16:55
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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetiksiz halini gören tanıyamadı! O fotoğrafı şoke etti

Yaz aylarında Gül Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gülper Özdemir ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetiksiz halini gören tanıyamadı! O fotoğrafı şoke etti

Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler ise şoke oldu. İşte Gülper Özdemir başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetiksiz halini gören tanıyamadı! O fotoğrafı şoke etti

Şeyma Subaşı

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetiksiz halini gören tanıyamadı! O fotoğrafı şoke etti

Şeyma Subaşı

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  • 151
Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetiksiz halini gören tanıyamadı! O fotoğrafı şoke etti

Şeyma Subaşı