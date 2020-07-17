17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Geri sayım başladı! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Geri sayım başladı! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlanmış, izleyiciler yeni sezon için heyecanlı bekleyişe geçti. Gelen müjdeli habere göre, Atiye'nin 3. ve final sezonu çekimleri de başladı. Şimdi ise dizinin ikinci sezonunun ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 16:59
  • 1
  • 13
Geri sayım başladı! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinden gelen sürpriz haber izleyicileri sevindirdi. İlk sezonuyla seyirciden tam not alan Atiye dizisinin ikinci sezon çekimleri tamamlanmış ancak yayınlamıştı. Merakla beklenen dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Öte yandan Atiye'nin 3. sezon çekimlerinin başladığı bildirildi. En az 10 ülkede en çok izlenen yapımlardan olan Atiye'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Geri sayım başladı! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE'DEN 3. SEZON MÜJDESİ

Atiye dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. İkinci sezonun ardından final tarihinin açıklanması bekleniyor.

  • 3
  • 13
Geri sayım başladı! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini konu edinen dizisin yeni sezonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen Atiye'nin 2. sezonu 2020 Eylül ayında seyirciyle buluşacak.

  • 4
  • 13
Geri sayım başladı! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

  • 5
  • 13
Geri sayım başladı! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 2. bölüm özeti

Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.