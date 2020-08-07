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Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor! Ahmet Çağla’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah'ın 9. bölümünde tansiyon yükseliyor. Ahmet Çağla'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırken Çağla iyice ailenin içine sızar. Zola ve Çavi'nin arası ise Azra yüzünden açılır.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 17:38Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 17:41