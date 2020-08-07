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Haberler Galeri Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor! Ahmet Çağla’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor! Ahmet Çağla’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah'ın 9. bölümünde tansiyon yükseliyor. Ahmet Çağla'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırken Çağla iyice ailenin içine sızar. Zola ve Çavi'nin arası ise Azra yüzünden açılır.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 17:41
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Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor! Ahmet Çağla’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur.

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Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor! Ahmet Çağla’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır.

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Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor! Ahmet Çağla’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar.

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Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor! Ahmet Çağla’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır.

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Gençliğim Eyvah’ta tansiyon yükseliyor! Ahmet Çağla’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.