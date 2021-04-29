Gemileri yaktı, geri dönüşe hazırlanıyor! TV8'in sevilen dizisine 2 oyuncu! Dramın dibine vurulacak...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kırmızı Oda'ya bomba transferler geliyor. Bu kez İranlı bir karakteri canlandıracak olan Cem Uçan ve 2 eşinden biri olacak karaktere Taies Farzan hayat verecek. Yayınlandığı günden itibaren dikkatle takip edilen diziye farklı isimler hikayeleri ile dahil oluyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.