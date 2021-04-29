Gemileri yaktı, geri dönüşe hazırlanıyor! TV8'in sevilen dizisine 2 oyuncu! Dramın dibine vurulacak...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kırmızı Oda'ya bomba transferler geliyor. Bu kez İranlı bir karakteri canlandıracak olan Cem Uçan ve 2 eşinden biri olacak karaktere Taies Farzan hayat verecek. Yayınlandığı günden itibaren dikkatle takip edilen diziye farklı isimler hikayeleri ile dahil oluyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kırmızı Oda dizisinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Kırmızı Oda'da heyecan bir dakika kesilmiyor. Birbirinden ilginç insan hikayelerinin işlendiği dizide bu kez çok eşli bir karakterin hikayesi işlenecek. Fenomen dizi Kırmızı Oda'da yeni isimler olayın seyrini değiştirecek. Dizinin hayranları olacak gelişmeleri yakından takip ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekranların reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda'da heyecan bir dakika kesilmiyor. Birbirinden ilginç insan hikayelerinin işlendiği dizide bu kez çok eşli bir karakterin hikayesi işlenecek.
İran asıllı bir karaktere hayat veren Uçan'ın 2 eşinden birine de Taires Farzan hayat verecek.
Fenomen dizi Kırmızı Oda'ya son olarak Melisa Aslı Pamuk dahil olmuştu. Pamuk'un flashback sahnelerinde babasını Cem Uçan canlandıracak.
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda'ya 35'inci bölümde dahil olacak Melisa Aslı Pamuk, 'Mitra Şerifi' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.
İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra'nın hayatı; Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtgeninde geçmiştir. Felsefe eğitimi alırken aynı zamanda konservatuvara devam eden Mitra, pek çok özelliğinin yanında profesyonel olarak kanun çalmaktadır.