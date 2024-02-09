Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in kızı güzelliğiyle büyüledi! 25 yaşındaki Bengü annesinin kopyası...

Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin, ekranların sevilen isimlerinden biri haline geldi. "Var Mısın Yok Musun?" yarışma programıyla adını duyuran Nursel Ergin'in hayatı, adeta bir film senaryosunu aratmayacak türden. Yetimhanede büyüyen ve küçük yaşta anne olan Nursel Ergin, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Ergin'in 25 yaşındaki kızı Bengü güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. İşte Nursel Ergin'in kızı...