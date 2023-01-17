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Haberler Galeri Gecenin Ucunda’nın Kazım’ı Kadir Doğulu’nun eski aşkı herkesi şaşırttı! Neslihan Atagül’den önce o varmış…

Gecenin Ucunda’nın Kazım’ı Kadir Doğulu’nun eski aşkı herkesi şaşırttı! Neslihan Atagül’den önce o varmış…

Gecenin Ucunda dizisinde Kazım karakterine hayat veren Kadir Doğulu yıllar sonra ilk kez eşiyle kamera karşısına çıktı. Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski aşkını görünce şaştı kaldı. Bakın Kadir Doğulu Neslihan Atagül'den önce kiminle aşk yaşıyormuş...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:33
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Gecenin Ucunda’nın Kazım’ı Kadir Doğulu’nun eski aşkı herkesi şaşırttı! Neslihan Atagül’den önce o varmış…

Gecenin Ucunda dizisinin Kazım'ı Kadir Doğulu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Hemen her röportajında eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan Doğulu'nun eski sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı.

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Gecenin Ucunda’nın Kazım’ı Kadir Doğulu’nun eski aşkı herkesi şaşırttı! Neslihan Atagül’den önce o varmış…

İşte Kadir Doğulu başta olmak üzere ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları...

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Gecenin Ucunda’nın Kazım’ı Kadir Doğulu’nun eski aşkı herkesi şaşırttı! Neslihan Atagül’den önce o varmış…

MURAT BOZ - ELİZ SAKUÇOĞLU

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Gecenin Ucunda’nın Kazım’ı Kadir Doğulu’nun eski aşkı herkesi şaşırttı! Neslihan Atagül’den önce o varmış…

ASLI ENVER - MURAT BOZ

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Gecenin Ucunda’nın Kazım’ı Kadir Doğulu’nun eski aşkı herkesi şaşırttı! Neslihan Atagül’den önce o varmış…

BİRKAN SOKULLU - ASLI ENVER