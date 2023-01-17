17 Ocak 2023, Salı
Gecenin Ucunda’nın Kazım’ı Kadir Doğulu’nun eski aşkı herkesi şaşırttı! Neslihan Atagül’den önce o varmış…
Gecenin Ucunda dizisinde Kazım karakterine hayat veren Kadir Doğulu yıllar sonra ilk kez eşiyle kamera karşısına çıktı. Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski aşkını görünce şaştı kaldı. Bakın Kadir Doğulu Neslihan Atagül'den önce kiminle aşk yaşıyormuş...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:33
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