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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton değişimiyle 'yok artık' dedirtti

Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Garip filmi Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden birisiydi. Filmde yer alan oyuncular da yıllarca filmdeki rolleriyle tanındı. Garip filminin çocuk oyuncusu Fatoş'u canlandıran Ece Alton da o oyunculardan biri oldu. Herkesin çocukluğunu bildiği oyuncunun şimdiki görüntüsünü görenler 'yok artık' dedirtti. Peki Garip filmindeki Fatoş rolüyle büyük beğeni kazanan Ece Alton yıllar sonra nasıl görünüyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:47
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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton değişimiyle 'yok artık' dedirtti

Kundak içinde deniz kıyısına bırakılan bir bebek, onu bulup sahiplenen bir adam... Bitmeyen Galatasay - Beşiktaş rekabeti, ödenmeyen ev kirası, ilaç parası bulmak için satılan köstekli saat, bir anda çıkagelen öz baba!

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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton değişimiyle 'yok artık' dedirtti

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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton değişimiyle 'yok artık' dedirtti

Yaşına rağmen yaptığı oyunculukla dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Fatoş yani Ece Alton, kamera ile tanıştığında henüz 6 yaşındaydı. Performansı ile milyonları ağlattı.

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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton değişimiyle 'yok artık' dedirtti

Filmin üzerinden yıllar geçti. Ece Alton bir çok reklam filminde oynadı. Sonrasında ise setlerden tamamen uzaklaşarak kendine yeni bir dünya kurdu.

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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton değişimiyle 'yok artık' dedirtti

Yeşilçam'a damga vuran Garip'in Fatoş'u ve diğer çocuk oyuncuların değişimi görenleri şaşırtıyor.