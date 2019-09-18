Garip filminin Fatoş'u Ece Alton değişimiyle 'yok artık' dedirtti

Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Garip filmi Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden birisiydi. Filmde yer alan oyuncular da yıllarca filmdeki rolleriyle tanındı. Garip filminin çocuk oyuncusu Fatoş'u canlandıran Ece Alton da o oyunculardan biri oldu. Herkesin çocukluğunu bildiği oyuncunun şimdiki görüntüsünü görenler 'yok artık' dedirtti. Peki Garip filmindeki Fatoş rolüyle büyük beğeni kazanan Ece Alton yıllar sonra nasıl görünüyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





