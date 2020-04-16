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Haberler Galeri Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlunu göstermediği iddialarına cevap verdi!

Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlunu göstermediği iddialarına cevap verdi!

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, rol aldıkları dizi setinde tanışıp 2008 yılında nikah masasına oturmuş ancak 4 yıl sonra boşanma kararı almıştı. Bu yıl yeniden Survivor'a katılan Uğur Pektaş'ın yarışmada olduğu dönemde eski eşi Gamze Özçelik'ten şok bir hamle geldiği ve Pektaş'ın oğullarını görememesi için mahkeme kararı çıkarttığı haberleri gündeme gelmişti. Önceki gün oğlu ile birlikte paylaşım yapan Pektaş'ın ardından Gamze Özçelik'ten 'Oğlunu babasına göstermiyor iddialarına yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:48
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Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlunu göstermediği iddialarına cevap verdi!

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, birlikte rol aldıkları Arka Sokaklar dizi setinde tanışmış ve 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir çocukları olan ikili 4 yıl sonra boşanma kararı almıştı. Bu yıl yeniden Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul'a dönmüştü. İddiaya göre Gamze Özçelik Uğur Pektaş'ın adada olduğu dönemde, oğlu Murathan'ı görmesini yasaklayan karar aldırdı.

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Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlunu göstermediği iddialarına cevap verdi!

Herkes bu iddianın doğruluğunu merak ederken, geçtiğimiz gün Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile paylaşım geldi.

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Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlunu göstermediği iddialarına cevap verdi!

'HEPSİ SEVEMEMEKTEN...'

Oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş altına şu notu düştü:

'Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten...'

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Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlunu göstermediği iddialarına cevap verdi!

Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyordu. Ancak Özçelik'in, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan bir karar aldırdığı iddia edildi. Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın son paylaşımı sonrasında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

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Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlunu göstermediği iddialarına cevap verdi!

Özçelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: