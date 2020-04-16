Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlunu göstermediği iddialarına cevap verdi!

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, rol aldıkları dizi setinde tanışıp 2008 yılında nikah masasına oturmuş ancak 4 yıl sonra boşanma kararı almıştı. Bu yıl yeniden Survivor'a katılan Uğur Pektaş'ın yarışmada olduğu dönemde eski eşi Gamze Özçelik'ten şok bir hamle geldiği ve Pektaş'ın oğullarını görememesi için mahkeme kararı çıkarttığı haberleri gündeme gelmişti. Önceki gün oğlu ile birlikte paylaşım yapan Pektaş'ın ardından Gamze Özçelik'ten 'Oğlunu babasına göstermiyor iddialarına yanıt geldi.